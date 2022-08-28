Masterchef 2022 tüm hızıyla devam ediyor. Bugünkü eleme gecesinin ilk turunda şefler yarışmacılardan sarımsak ile yaratıcı bir tabak istedi. Peki, Masterchef eleme gecesi kazananı kim oldu? Masterchef'te bugün kim kazandı? 28 Ağustos Masterchef eleme turunda kazanan kim oldu? Masterchef kim elendi? Masterchef'te hangi isim elendi? Fatmanur mu Büşra mı Şeyma mı Kaan mı Gamze mi Dilan mı? İşte detaylar...

Masterchef'te bugün eleme oyunu oynanıyor! MasterChef Türkiye, İngiltere kökenli bir aşçılık yarışmasının Türkiye uyarlamasıdır. İlk olarak 2011 yılında bir sezon boyunca Show TV'de yayımlandı. Ardından 1 Eylül 2018 tarihinde ise TV8'de yayımlanmaya başladı. Masterchef eleme gecesi kazananı kim oldu? 28 Ağustos Pazar Masterchef eleme oyununda kim kazandı? Elemeye kalan 3 kişi kim? Masterchef'te kimler kaldı, kim elendi, kim gitti?

MASTERCHEF BU HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER?

- Gamze

- Dilan

- Kaan

- Fatma Nur

- Şeyma

- Büşra

MASTERCHEF 28 AĞUSTOS ELEME GECESİ KAZANANI KİM OLDU?

Bugün Masterchef 2022'de eleme oyunu oynanıyor. Şefler 1. turda yarışmacılardan sarımsaktan en güzel yaratıcı tabağı çıkartmalarını istedi. Şuanda tadım yapılıyor. Birazdan 3 isim en iyi tabak seçilirken diğer 3 isim ise final turuna kalacak. Final turunda en kötü tabağı çıkartan yarışmacı bu hafta elenmiş olacak.

Masterchef 28 Ağustos 1. turda en iyi 3 kişi:

- Büşra

- Gamze

- Dilan

Gecenin en başarılı 1. tabağı : Büşra

Gecenin en başarılı 2. tabağı : Gamze

Gecenin en başarılı 3. tabağı : Dilan

Buna göre Büşra, Gamze ve Dilan en iyi 3 tabağı çıkartarak eleme turunu başarıyla tamamlıyor. Sonraki turda Şeyma, Fatmanur ve Kaan en iyi tabak için mücadele edecek ve en kötü tabak elenmiş olacak.

MASTERCHEF KİM ELENDİ?

Elenen isim bugün 2. turda belli olacak.