MasterChef eleme adayları kimler oldu? 10 Kasım MasterChef potaya kim gitti?
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Türkiye'nin en sevilen yarışma programı MasterChef Türkiye, izleyenleri ekran başına kitlemeye devam ediyor. MasterChef yarışmasında dokunulmazlık oyunu gerçekleşti. Dokunulmazlık oyunu sonrasında eleme adaylarının kimler olduğu merak konusu oldu. Peki, MasterChef eleme adayları kimler oldu? 10 Kasım MasterChef potaya kim gitti?
TV8'in en çok izlenen yarışma programlarından biri olan MasterChef Türkiye, her sezon olduğu gibi bu sezon da izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Bu akşam MasterChef yeni bölümüyle ekranlara geldi. MasterChef yarışmasında bu akşam yarışmacılar, haftanın ikinci takım oyununu için yarıştılar. Takım oyununu Kırmızı takımın kazanmasının ardından Maviı takım arasında dokunulmazlık oyunu gerçekleşti. Dokunulmazlık oyunu sonrasında eleme adaylarının kimler olduğu merak konusu oldu. MasterChef izleyicileri eleme adaylarını araştırmaya başladı. Peki, MasterChef eleme adayları kimler oldu? 10 Kasım MasterChef potaya kim gitti?
Dokunulmazlık oyununu kazanan Metin, ilk eleme adayı olara Görkem'in ismini söyledi.
MAVİ TAKIM : Fatma Nur, Metin, Gamze, Görkem, Tolga ve Burak Kaya
KIRMIZI TAKIM: Ayaz, Büşra, Yağız, Kıvanç, Barış ve Burak R.
MasterChef yarışmasında haftanın ikinci takım oyunu gerçekleşti. Günün dokunulmazlık oyununu kazanan kırmızı takım oldu.
Takım oyununu Kırmızı takımın kazanmasının ardından Mavi takım arasında dokunulmazlık oyunu gerçekleşti. Bireysel dokunulmazlığı kazanan kişi Metin oldu.