Türkiye'nin en sevilen yarışma programı MasterChef Türkiye, izleyenleri ekran başına kitlemeye devam ediyor. MasterChef yarışmasında dokunulmazlık oyunu gerçekleşti. Dokunulmazlık oyunu sonrasında eleme adaylarının kimler olduğu merak konusu oldu. Peki, MasterChef eleme adayları kimler oldu? 10 Kasım MasterChef potaya kim gitti?

TV8'in en çok izlenen yarışma programlarından biri olan MasterChef Türkiye, her sezon olduğu gibi bu sezon da izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Bu akşam MasterChef yeni bölümüyle ekranlara geldi. MasterChef yarışmasında bu akşam yarışmacılar, haftanın ikinci takım oyununu için yarıştılar. Takım oyununu Kırmızı takımın kazanmasının ardından Maviı takım arasında dokunulmazlık oyunu gerçekleşti. Dokunulmazlık oyunu sonrasında eleme adaylarının kimler olduğu merak konusu oldu. MasterChef izleyicileri eleme adaylarını araştırmaya başladı. Peki, MasterChef eleme adayları kimler oldu? 10 Kasım MasterChef potaya kim gitti?

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Dokunulmazlık oyununu kazanan Metin, ilk eleme adayı olara Görkem'in ismini söyledi.

MASTERCHEF MAVİ VE KIRMIZI TAKIM KADROSU!

MAVİ TAKIM : Fatma Nur, Metin, Gamze, Görkem, Tolga ve Burak Kaya

KIRMIZI TAKIM: Ayaz, Büşra, Yağız, Kıvanç, Barış ve Burak R.

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

MasterChef yarışmasında haftanın ikinci takım oyunu gerçekleşti. Günün dokunulmazlık oyununu kazanan kırmızı takım oldu.

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Takım oyununu Kırmızı takımın kazanmasının ardından Mavi takım arasında dokunulmazlık oyunu gerçekleşti. Bireysel dokunulmazlığı kazanan kişi Metin oldu.