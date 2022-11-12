MasterChef eleme adayları kimler? MasterChef bu haftanın eleme adayları kimler? Masterchef eleme potasında kimler var? Dokunulmazlığı kim kazandı?

Masterchef 2022 tüm hızıyla devam ediyor. Bugün haftanın son dokunulmazlığını Mavi takım kazanmıştı ve Kırmızı takım kendi arasında bireysel dokunulmazlık oynadı. Dokunulmazlığı kazanan Ayaz, Büşra'nın ismini verdi. Peki, MasterChef eleme adayları kimler? MasterChef bu haftanın eleme adayları kimler? 11 Kasım Masterchef eleme potasında kimler var? Dokunulmazlığı kim kazandı?

Masterchef yeni bölümüyle bu akşam ekranlara geldi. MasterChef Türkiye 11 Kasım bölümünde neler oldu? MasterChef'te dokunulmazlığı kim aldı? Masterchef 5. ve 6. eleme adaylar kimler oldu? merak edildi. Peki, MasterChef eleme adayları kimler? MasterChef bu haftanın eleme adayları kimler? 11 Kasım Masterchef eleme potasında kimler var? Dokunulmazlığı kim kazandı?

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER?

Masterchef bu haftanın tüm eleme adayları:

1. eleme adayı : Burak R.

2. eleme adayı : Barış

3. eleme adayı : Görkem

4. eleme adayı : Tolga

5. eleme adayı : Büşra

6. eleme adayı : Yağız

MASTERCHEF 11 KASIM DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

Bugünkü takım dokunulmazlığını Mavi takım kazandı.

11 KASIM CUMA MAVİ TAKIMDA DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Bugün takım dokunulmazlığını Mavi takım kazanmıştı ve Kırmızı takım kendi arasında bireysel dokunulmazlık oyununa geçti.

En iyi 3 isim:

Ayaz

Büşra

Kıvanç