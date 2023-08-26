Masterchef eleme adayları kimler? Haftanın son elemeadayı kim oldu? 26 Ağustos 2023 Masterchef haftanın eleme potasındaki isimleri kimler oldu?
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Masterchef 2023'te 26 Ağustos günü haftanın son dokunulmazlığı oynanacak. Peki, Masterchef eleme adayları kimler? Haftanın eleme adayları kimdir? 24 Ağustos Masterchef haftanın eleme potasındaki isimleri kimler oldu? İşte tüm bilgiler...
Masterchef yeni bölümüyle bu akşam ekranlara geliyor. MasterChef Türkiye 26 Ağustos bölümünde neler olacak? MasterChef'te dokunulmazlığı kim alacak? Masterchef son eleme adayı kimler oldu? merak edildi. Masterchef haftanın 7. eleme adayı kim oldu? Hangi isimler eleme adayı?
Dün ödül oyunu oynandı. Fındık konseptli oyunu Tanya kazandı.
Haftanın 1. eleme adayı : Tolga
Haftanın 2. eleme adayı : Gamze
Haftanın 3. eleme adayı : Dilara
Haftanın 4. eleme adayı : Ayaz
Haftanın 5. eleme adayı : Barış
Haftanın 6. eleme adayı : Eray
MasterChef son eleme adayı bugün açıklanacak.
Masterchef eleme adayları kimler? Haftanın 5. ve 6. eleme adayları kimdir? 24 Ağustos 2023 Masterchef haftanın eleme potasındaki isimleri kimler oldu?