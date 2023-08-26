Masterchef eleme adayları kimler? Haftanın son elemeadayı kim oldu? 26 Ağustos 2023 Masterchef haftanın eleme potasındaki isimleri kimler oldu?

Masterchef 2023'te 26 Ağustos günü haftanın son dokunulmazlığı oynanacak. Peki, Masterchef eleme adayları kimler? Haftanın eleme adayları kimdir? 24 Ağustos Masterchef haftanın eleme potasındaki isimleri kimler oldu? İşte tüm bilgiler...

Masterchef yeni bölümüyle bu akşam ekranlara geliyor. MasterChef Türkiye 26 Ağustos bölümünde neler olacak? MasterChef'te dokunulmazlığı kim alacak? Masterchef son eleme adayı kimler oldu? merak edildi. Masterchef haftanın 7. eleme adayı kim oldu? Hangi isimler eleme adayı?

MASTERCHEF'TE DÜN NE OLDU?

Dün ödül oyunu oynandı. Fındık konseptli oyunu Tanya kazandı.

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER?

Haftanın 1. eleme adayı : Tolga

Haftanın 2. eleme adayı : Gamze

Haftanın 3. eleme adayı : Dilara

Haftanın 4. eleme adayı : Ayaz

Haftanın 5. eleme adayı : Barış

Haftanın 6. eleme adayı : Eray

MASTERCHEF 7. VE SON ELEME ADAYLARI KİM?

MasterChef son eleme adayı bugün açıklanacak.

Masterchef eleme adayları kimler? Haftanın 5. ve 6. eleme adayları kimdir? 24 Ağustos 2023 Masterchef haftanın eleme potasındaki isimleri kimler oldu?