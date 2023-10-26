MasterChef eleme adayları kimler? Haftanın 5. ve 6. eleme adayları kimdir? 26 Ekim 2023 MasterChef haftanın eleme potasındaki isimleri kimler oldu?
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MasterChef 2023'te 26 Ekim günü haftanın 3. dokunulmazlığı oynanıyor. İzleyiciler heyecanla programı izlerken MasterChef eleme adayları kimler? Haftanın 5. ve 6. eleme adayları kimdir? 26 Ekim 2023 MasterChef haftanın eleme potasındaki isimleri kimler oldu merak etti. Peki, MasterChef eleme adayları kimler?
Masterchef yeni bölümüyle bu akşam ekranlara geldi. MasterChef Türkiye 26 Ekim bölümünde neler oldu? MasterChef'te dokunulmazlığı kim aldı? Masterchef 5. ve 6. eleme adaylar kimler oldu? merak edildi. Masterchef 5. eleme adayı kimdir? Masterchef haftanın 6. eleme adayı kim oldu? Hangi isimler eleme adayı oldu?
Mavi Takım kaptanı Cemre oldu.
17. hafta kadrolar:
Mavi Takım: Cemre (K), Alican, Esra, Batuhan, Metin, Barbaros, Tanya, Barış
Kırmızı Takım: Dilara (K), Eren, Sergen, Ayaz, Tolga, Kıvanç, Tahsin, Hasan
Geçen hafta yapılan eleme oyununda Azize yarışmaya veda eden isim olmuştu.
ELEME ADAYLARI
17. Hafta
1.eleme adayı: Metin
2. eleme adayı: Babaros
3. eleme adayı: Batuhan
4. eleme adayı: Tanya
5. eleme adayı: Cemre
6. eleme adayı: Esra
Yarışmanın 2011'de yayınlanan sezonunda jüriyi Murat Bozok, Batuhan Piatti ve Erol Kaynar oluştururken yarışmanın sunuculuğunu Öykü Serter yaptı. 2018'de yayınlanan sezonunda ise jüriyi Mehmet Yalçınkaya, Hazer Amani ve Somer Sivrioğlu oluşturdu. 2019'da yayınlanan sezonunda Amani'nin yerini İtalyan şef Danilo Zanna aldı.
Azize
Suna
Eda
Batuhan
Hasan
Sefa
Tanya
Esra
Eray
Barbaros
Sergen
Barış
Tahsin
Dilara
Kıvanç
Çağatay
Ayaz
Gamze
Tolga
Alican