MasterChef 2023'te 26 Ekim günü haftanın 3. dokunulmazlığı oynanıyor. İzleyiciler heyecanla programı izlerken MasterChef eleme adayları kimler? Haftanın 5. ve 6. eleme adayları kimdir? 26 Ekim 2023 MasterChef haftanın eleme potasındaki isimleri kimler oldu merak etti. Peki, MasterChef eleme adayları kimler?

MasterChef eleme adayları kimler? Haftanın 5. ve 6. eleme adayları kimdir? 26 Ekim 2023 MasterChef haftanın eleme potasındaki isimleri kimler oldu?

Masterchef yeni bölümüyle bu akşam ekranlara geldi. MasterChef Türkiye 26 Ekim bölümünde neler oldu? MasterChef'te dokunulmazlığı kim aldı? Masterchef 5. ve 6. eleme adaylar kimler oldu? merak edildi. Masterchef 5. eleme adayı kimdir? Masterchef haftanın 6. eleme adayı kim oldu? Hangi isimler eleme adayı oldu?

MASTERCHEF BU HAFTA MAVİ TAKIM KAPTANI KİM OLDU?

Mavi Takım kaptanı Cemre oldu.

17. hafta kadrolar:

Mavi Takım: Cemre (K), Alican, Esra, Batuhan, Metin, Barbaros, Tanya, Barış

Kırmızı Takım: Dilara (K), Eren, Sergen, Ayaz, Tolga, Kıvanç, Tahsin, Hasan

MASTERCHEF 2023 EN SON KİM ELENDİ?

Geçen hafta yapılan eleme oyununda Azize yarışmaya veda eden isim olmuştu.

ELEME ADAYLARI

17. Hafta

1.eleme adayı: Metin

2. eleme adayı: Babaros

3. eleme adayı: Batuhan

4. eleme adayı: Tanya

5. eleme adayı: Cemre

6. eleme adayı: Esra

MASTERCHEF SUNUCULARI KİMLERDİR?

Yarışmanın 2011'de yayınlanan sezonunda jüriyi Murat Bozok, Batuhan Piatti ve Erol Kaynar oluştururken yarışmanın sunuculuğunu Öykü Serter yaptı. 2018'de yayınlanan sezonunda ise jüriyi Mehmet Yalçınkaya, Hazer Amani ve Somer Sivrioğlu oluşturdu. 2019'da yayınlanan sezonunda Amani'nin yerini İtalyan şef Danilo Zanna aldı.

MASTERCHEF 2023 ANA KADRODA KİMLER VAR?

Azize

Suna

Eda

Batuhan

Hasan

Sefa

Tanya

Esra

Eray

Barbaros

Sergen

Barış

Tahsin

Dilara

Kıvanç

Çağatay

Ayaz

Gamze

Tolga

Alican