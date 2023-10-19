MasterChef eleme adayları kimler? Haftanın 5. ve 6. eleme adayları kimdir?19 Ekim 2023 MasterChef haftanın eleme potasındaki isimleri kimler oldu?
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MasterChef 2023'te 19 Ekimgünü haftanın 3. dokunulmazlığı oynanıyor. İzleyiciler heyecanla programı izlerken MasterChef eleme adayları kimler? Haftanın 5. ve 6. eleme adayları kimdir? 5 Ekim 2023 MasterChef haftanın eleme potasındaki isimleri kimler oldu merak etti. Peki, MasterChef eleme adayları kimler?
Masterchef yeni bölümüyle bu akşam ekranlara geldi. MasterChef Türkiye 19 Ekim bölümünde neler oldu? MasterChef'te dokunulmazlığı kim aldı? Masterchef 5. ve 6. eleme adaylar kimler oldu? merak edildi. Masterchef 5. eleme adayı kimdir? Masterchef haftanın 6. eleme adayı kim oldu? Hangi isimler eleme adayı oldu?
MasterChef 16. hafta kadrolar:
Mavi Takım : Alican (K), Kıvanç, Metin, Barbaros, Azize, Sergen, Dilara, Esra, Tanya
Kırmızı Takım : Barış (K), Tahsin, Hasan, Eren, Ayaz, Tolga, Cemre, Batuhan
16. Hafta
1. eleme adayı: Azize
2. eleme adayı: Kıvanç
3. eleme adayı: Eren
4. eleme adayı: Cemre
5. eleme adayı:
6. eleme adayı:
19 Ekim MasterChef takım oyunu ve dokunulmazlık oyunu henüz sona ermedi.
Azize
Suna
Eda
Batuhan
Hasan
Sefa
Tanya
Esra
Eray
Barbaros
Sergen
Barış
Tahsin
Dilara
Kıvanç
Çağatay
Ayaz
Gamze
Tolga
Alican