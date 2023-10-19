MasterChef eleme adayları kimler? Haftanın 5. ve 6. eleme adayları kimdir?19 Ekim 2023 MasterChef haftanın eleme potasındaki isimleri kimler oldu?

MasterChef 2023'te 19 Ekimgünü haftanın 3. dokunulmazlığı oynanıyor. İzleyiciler heyecanla programı izlerken MasterChef eleme adayları kimler? Haftanın 5. ve 6. eleme adayları kimdir? 5 Ekim 2023 MasterChef haftanın eleme potasındaki isimleri kimler oldu merak etti. Peki, MasterChef eleme adayları kimler?

Masterchef yeni bölümüyle bu akşam ekranlara geldi. MasterChef Türkiye 19 Ekim bölümünde neler oldu? MasterChef'te dokunulmazlığı kim aldı? Masterchef 5. ve 6. eleme adaylar kimler oldu? merak edildi. Masterchef 5. eleme adayı kimdir? Masterchef haftanın 6. eleme adayı kim oldu? Hangi isimler eleme adayı oldu?

MASTERCHEF BU HAFTANIN KADROLARI

HAFTANIN KADROLARI

MasterChef 16. hafta kadrolar:

Mavi Takım : Alican (K), Kıvanç, Metin, Barbaros, Azize, Sergen, Dilara, Esra, Tanya

Kırmızı Takım : Barış (K), Tahsin, Hasan, Eren, Ayaz, Tolga, Cemre, Batuhan

ELEME ADAYLARI

16. Hafta

1. eleme adayı: Azize

2. eleme adayı: Kıvanç

3. eleme adayı: Eren

4. eleme adayı: Cemre

5. eleme adayı:

6. eleme adayı:

19 Ekim MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

19 Ekim MasterChef takım oyunu ve dokunulmazlık oyunu henüz sona ermedi.

MASTERCHEF 2023 ANA KADRODA KİMLER VAR?

Azize

Suna

Eda

Batuhan

Hasan

Sefa

Tanya

Esra

Eray

Barbaros

Sergen

Barış

Tahsin

Dilara

Kıvanç

Çağatay

Ayaz

Gamze

Tolga

Alican