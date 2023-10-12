MasterChef eleme adayları kimler? Haftanın 5. ve 6. eleme adayları kimdir? 12 Ekim 2023 MasterChef haftanın eleme potasındaki isimleri kimler oldu?
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MasterChef 2023'te 12 Ekim günü haftanın 3. dokunulmazlığı oynanıyor. İzleyiciler heyecanla programı izlerken MasterChef eleme adayları kimler? Haftanın 5. ve 6. eleme adayları kimdir? 12 Ekim 2023 MasterChef haftanın eleme potasındaki isimleri kimler oldu merak etti. Peki, MasterChef eleme adayları kimler?
Masterchef yeni bölümüyle bu akşam ekranlara geldi. MasterChef Türkiye 12 Ekimbölümünde neler oldu? MasterChef'te dokunulmazlığı kim aldı? Masterchef 5. ve 6. eleme adaylar kimler oldu? merak edildi. Masterchef 5. eleme adayı kimdir? Masterchef haftanın 6. eleme adayı kim oldu? Hangi isimler eleme adayı oldu?
Mavi Takım: Hasan (K), Tahsin, Eren, Sergen, Dilara, Azize, Tanya, Cemre, Batuhan
Kırmızı Takım: Kıvanç (K), Tolga, Barbaros, Metin, Ayaz, Esra, Barış, Alican, Kerem
15. Hafta
1.eleme adayı: Tahsin
2. eleme adayı: Sergen
3.eleme adayı : Kerem
4. eleme adayı : Kıvanç
Takım oyunu ve dokunulmazlık oyunu henüz sona ermedi.
MasterChef All Star'da veda eden isim Eda oldu.
Eda" Çok stres yaptım. Kendi elimle kendimi eledim. Çok yorulmuştum. Kendi senemde 10 hafta yarışmada kalmıştım. Bu sene ise 12 hafta vermiştim kendime. 13. haftayı gördüm. Mental olarak gerçekten iyi değildim." dedi.
Bugünkü takım oyunu ve dokunulmazlık oyunu henüz sona ermedi.
• Azize
• Suna
• Eda
• Batuhan
• Hasan
• Sefa
• Tanya
• Esra
• Eray
• Barbaros
• Sergen
• Barış
• Tahsin
• Dilara
• Kıvanç