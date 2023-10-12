MasterChef 2023'te 12 Ekim günü haftanın 3. dokunulmazlığı oynanıyor. İzleyiciler heyecanla programı izlerken MasterChef eleme adayları kimler? Haftanın 5. ve 6. eleme adayları kimdir? 12 Ekim 2023 MasterChef haftanın eleme potasındaki isimleri kimler oldu merak etti. Peki, MasterChef eleme adayları kimler?

Masterchef yeni bölümüyle bu akşam ekranlara geldi. MasterChef Türkiye 12 Ekimbölümünde neler oldu? MasterChef'te dokunulmazlığı kim aldı? Masterchef 5. ve 6. eleme adaylar kimler oldu? merak edildi. Masterchef 5. eleme adayı kimdir? Masterchef haftanın 6. eleme adayı kim oldu? Hangi isimler eleme adayı oldu?

HAFTANIN KADROLARI

Mavi Takım: Hasan (K), Tahsin, Eren, Sergen, Dilara, Azize, Tanya, Cemre, Batuhan

Kırmızı Takım: Kıvanç (K), Tolga, Barbaros, Metin, Ayaz, Esra, Barış, Alican, Kerem

MASTERCHEF 3. VE 4.ELEME ADAYI KİM

15. Hafta

1.eleme adayı: Tahsin

2. eleme adayı: Sergen

3.eleme adayı : Kerem

4. eleme adayı : Kıvanç

12 Ekim MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

Takım oyunu ve dokunulmazlık oyunu henüz sona ermedi.

MASTERCHEF GEÇEN HAFTA KİM ELENDİ?

MasterChef All Star'da veda eden isim Eda oldu.

Eda" Çok stres yaptım. Kendi elimle kendimi eledim. Çok yorulmuştum. Kendi senemde 10 hafta yarışmada kalmıştım. Bu sene ise 12 hafta vermiştim kendime. 13. haftayı gördüm. Mental olarak gerçekten iyi değildim." dedi.

MASTERCHEF BUGÜN HANGİ TAKIM KAZANDI?

Bugünkü takım oyunu ve dokunulmazlık oyunu henüz sona ermedi.

MASTERCHEF 2023 ANA KADRODA KİMLER VAR?

• Azize

• Suna

• Eda

• Batuhan

• Hasan

• Sefa

• Tanya

• Esra

• Eray

• Barbaros

• Sergen

• Barış

• Tahsin

• Dilara

• Kıvanç