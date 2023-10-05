MasterChef 2023'te 15 Eylül günü haftanın 3. dokunulmazlığı oynanıyor. İzleyiciler heyecanla programı izlerken MasterChef eleme adayları kimler? Haftanın 5. ve 6. eleme adayları kimdir? 5 Ekim 2023 MasterChef haftanın eleme potasındaki isimleri kimler oldu merak etti. Peki, MasterChef eleme adayları kimler?

Masterchef yeni bölümüyle bu akşam ekranlara geldi. MasterChef Türkiye 5 Ekimbölümünde neler oldu? MasterChef'te dokunulmazlığı kim aldı? Masterchef 5. ve 6. eleme adaylar kimler oldu? merak edildi. Masterchef 5. eleme adayı kimdir? Masterchef haftanın 6. eleme adayı kim oldu? Hangi isimler eleme adayı oldu?

MASTERCHEF BU HAFTANIN KADROLARI

Bu hafta kaptanlık oyunu sonunda Mavi Takım kaptanı Barbaros oldu.

Mavi Takım: Barbaros (K), Kıvanç, Metin, Tahsin, Ayaz, Tolga, Esra, Alican, Barış, Eda

Kırmızı Takım: Kerem (K), Hasan, Sergen, Eren, Azize, Dilara, Cemre, Azize, Batuhan,

MASTERCHEF GEÇEN HAFTA KİM ELENDİ?

MasterChef Türkiye'ye vedan eden yarışmacı Uğur oldu.

Gözyaşlarını tutamayan Uğur: Elimden geleni sonuna kadar yaptım. Burada olmayı çok istemezdim. 2018'de şampiyon olmuş bir adamın ilk haftadan elenmesi çok ayıp. Gerçekten MasterChef'e aşık bir insanım. Bundan sonra 3-4 gün evden çıkmadan dinleneceğim. Bazen yenilmeyi kabul edeceğiz. Gururum kırıldı. Yapılabilecek yerdeyken yapamadım. Bu hafta hiç adapte olamadım." dedi.

MASTERCHEF BUGÜN HANGİ TAKIM KAZANDI?

Bugünkü takımoyunu ve dokunulmazlık oyunu henüz sona ermdi.

ELEME ADAYLARI KİM OLDU

13. Hafta

1.eleme adayı: Hasan

2. eleme adayı: Azize

3.eleme adayı: Kerem.

4. eleme adayı: Tanya.

5. eleme adayı: Açıklanmadı.

6. eleme adayı: Açıklanmadı.

MASTERCHEF 2023 ANA KADRODA KİMLER VAR?

• Azize

• Suna

• Eda

• Batuhan

• Hasan

• Sefa

• Tanya

• Esra

• Eray

• Barbaros

• Sergen

• Barış

• Tahsin

• Dilara

• Kıvanç