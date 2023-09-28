MasterChef 2023'te 21 Eylül günü haftanın 3. dokunulmazlığı oynanıyor. İzleyiciler heyecanla programı izlerken MasterChef eleme adayları kimler? Haftanın 5. ve 6. eleme adayları kimdir? 21 Eylül 2023 MasterChef haftanın eleme potasındaki isimleri kimler oldu merak etti. Peki, MasterChef eleme adayları kimler?

Masterchef yeni bölümüyle bu akşam ekranlara geldi. MasterChef Türkiye 21 Eylül bölümünde neler oldu? MasterChef'te dokunulmazlığı kim aldı? Masterchef 5. ve 6. eleme adaylar kimler oldu? merak edildi. Masterchef 5. eleme adayı kimdir? Masterchef haftanın 6. eleme adayı kim oldu? Hangi isimler eleme adayı oldu?

MASTERCHEF BU HAFTANIN KADROLARI

11. Hafta kadrolar

Mavi Takım : Tahsin (K), Sergen, Metin, Barbaros, Araz, Azize, Barış, Tanya, Batuhan, Alican, Esra

Kırmızı Takım : Eren, Hasan, Kıvanç, Dilara, Tolga, Esra, Cemre, Uğur, Kerem

11. Hafta eleme adayları

1.eleme adayı: Tanya

2. eleme adayı: Barış

3. eleme adayı : Kıvanç.

4. eleme adayı: Esra.

DÜN NE OLDU?

27 Eylül MasterChef dokunulmazlık oyununu Tolga kazandı.

MASTERCHEF'TE EN SON KİM ELENDİ?

MasterChef Türkiye'ye vedan eden yarışmacı Sefa oldu.

Sefa, 'Psikolojimi toparlayamamışım. Ben bu mesleği bırakmayacağım. Sonuna kadar gideceğim. Beni daha çok göreceksiniz. Gastronomi sektöründe Dünyanın da Türkiye'nin de benden kurtuluşu yok. ' ifadelerini kullandı.