MasterChef eleme adayları kimler? Haftanın 5. ve 6. eleme adayları kimdir? 21 Eylül 2023 MasterChef haftanın eleme potasındaki isimleri kimler oldu?
MasterChef 2023'te 21 Eylül günü haftanın 3. dokunulmazlığı oynanıyor. İzleyiciler heyecanla programı izlerken MasterChef eleme adayları kimler? Haftanın 5. ve 6. eleme adayları kimdir? 21 Eylül 2023 MasterChef haftanın eleme potasındaki isimleri kimler oldu merak etti. Peki, MasterChef eleme adayları kimler?
Masterchef yeni bölümüyle bu akşam ekranlara geldi. MasterChef Türkiye 21 Eylül bölümünde neler oldu? MasterChef'te dokunulmazlığı kim aldı? Masterchef 5. ve 6. eleme adaylar kimler oldu? merak edildi. Masterchef 5. eleme adayı kimdir? Masterchef haftanın 6. eleme adayı kim oldu? Hangi isimler eleme adayı oldu?
Bu haftanın Mavi takım kaptanı Ayaz oldu.
Mavi Takım kaptanı Ayaz oldu
Mavi Takım : Ayaz (K), Kıvanç, Tahsin, Hasan, Azize, Sergen, Barış, Alican
Kırmızı Takım : Kerem (K), Tolga, Barbaros, Esra, Dilara, Batuhan, Sefa, Eda
11. Hafta
1.eleme adayı : Kerem
2. Eleme Adayı: Dilara
3. Eleme Adayı : Barbaros
4. Eleme Aday ı: Sefa
5. Eleme Adayı: Sergen
6. Eleme Adayı: Açıklanmadı
21 Eylül Masterchef Takım Oyununu kazanan Kırmızı Takım oldu.
Masterchef Dokunulmazlık Oyununu Kıvanç kazandı .
MasterChef Türkiye Allstar'da Gamze hayallerine veda etti.
Gözyaşlarıyla yarışmaya veda eden Suna: Artık aile gibi olmuşuz sizlerle... Sene Elenen isim Gamze şu sözleri söyledi: Buraya kadar gelebildim. Hiçbir şey
kaybetmedim. MasterChef'ten aldığım kanatlarımı taktım ve uçmaya devam edeceğim. Bizi izleyenlere de şunu söylemek isterim. Çok yakında... Şimdi beni daha fazla çalışmak bekliyor. Bunun için de çok mutluyum. Gamze için veda vakti. Buradaki görevim tamamlanmış oldu. Güzel günler geçirdim. Ben de kendi adıma bu meslekte ayaklarımı yere basmaya başladığımı düşünüyorum. Her zamankinden daha fazla başarmaya ihtiyacım var. Adapte olamadan aslında gidiyorum. Benim için erken bir veda. Daha ileriye gitmek isterdim. Ama nasibim buraya kadarmış.
• Azize
• Suna
• Eda
• Batuhan
• Hasan
• Sefa
• Tanya
• Esra
• Eray
• Barbaros
• Sergen
• Barış
• Tahsin
• Dilara
• Kıvanç