MasterChef eleme adayları kimler? Haftanın 5. ve 6. eleme adayları kimdir? 21 Eylül 2023 MasterChef haftanın eleme potasındaki isimleri kimler oldu?

Masterchef yeni bölümüyle bu akşam ekranlara geldi. MasterChef Türkiye 21 Eylül bölümünde neler oldu? MasterChef'te dokunulmazlığı kim aldı? Masterchef 5. ve 6. eleme adaylar kimler oldu? merak edildi. Masterchef 5. eleme adayı kimdir? Masterchef haftanın 6. eleme adayı kim oldu? Hangi isimler eleme adayı oldu?

MASTERCHEF BU HAFTANIN KADROLARI

Bu haftanın Mavi takım kaptanı Ayaz oldu.

Mavi Takım kaptanı Ayaz oldu

Mavi Takım : Ayaz (K), Kıvanç, Tahsin, Hasan, Azize, Sergen, Barış, Alican

Kırmızı Takım : Kerem (K), Tolga, Barbaros, Esra, Dilara, Batuhan, Sefa, Eda

11. Hafta

1.eleme adayı : Kerem

2. Eleme Adayı: Dilara

3. Eleme Adayı : Barbaros

4. Eleme Aday ı: Sefa

5. Eleme Adayı: Sergen

6. Eleme Adayı: Açıklanmadı

21 EYLÜL MASTERCHEF TAKIM OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

21 Eylül Masterchef Takım Oyununu kazanan Kırmızı Takım oldu.

MASTERCHEF 2023 DOKUNULMAZLIĞI KİM K AZANDI?

Masterchef Dokunulmazlık Oyununu Kıvanç kazandı .

MASTERCHEF GEÇEN HAFTA KİM ELENDİ?

MasterChef Türkiye Allstar'da Gamze hayallerine veda etti.

Gözyaşlarıyla yarışmaya veda eden Suna: Artık aile gibi olmuşuz sizlerle... Sene Elenen isim Gamze şu sözleri söyledi: Buraya kadar gelebildim. Hiçbir şey

kaybetmedim. MasterChef'ten aldığım kanatlarımı taktım ve uçmaya devam edeceğim. Bizi izleyenlere de şunu söylemek isterim. Çok yakında... Şimdi beni daha fazla çalışmak bekliyor. Bunun için de çok mutluyum. Gamze için veda vakti. Buradaki görevim tamamlanmış oldu. Güzel günler geçirdim. Ben de kendi adıma bu meslekte ayaklarımı yere basmaya başladığımı düşünüyorum. Her zamankinden daha fazla başarmaya ihtiyacım var. Adapte olamadan aslında gidiyorum. Benim için erken bir veda. Daha ileriye gitmek isterdim. Ama nasibim buraya kadarmış.

MASTERCHEF 2023 ANA KADRODA KİMLER VAR?

• Azize

• Suna

• Eda

• Batuhan

• Hasan

• Sefa

• Tanya

• Esra

• Eray

• Barbaros

• Sergen

• Barış

• Tahsin

• Dilara

• Kıvanç