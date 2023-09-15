MasterChef 2023'te 15 Eylül günü haftanın 3. dokunulmazlığı oynanıyor. İzleyiciler heyecanla programı izlerken MasterChef eleme adayları kimler? Haftanın 5. ve 6. eleme adayları kimdir? 15 Eylül 2023 MasterChef haftanın eleme potasındaki isimleri kimler oldu merak etti. Peki, MasterChef eleme adayları kimler?

Masterchef yeni bölümüyle bu akşam ekranlara geldi. MasterChef Türkiye 15 Eylül bölümünde neler oldu? MasterChef'te dokunulmazlığı kim aldı? Masterchef 5. ve 6. eleme adaylar kimler oldu? merak edildi. Masterchef 5. eleme adayı kimdir? Masterchef haftanın 6. eleme adayı kim oldu? Hangi isimler eleme adayı oldu?

MASTERCHEF BU HAFTANIN KADROLARI

Bu haftanın Mavi takım kaptanı Alican oldu.

MasterChef 10. hafta kadrolar:

Kırmızı Takım : Ayaz (K), Tahsin, Hasan, Sergen, Dilara, Gamze, Tanya, Barış, Batuhan

Mavi Takım : Akican (K), Barbaros, Kıvanç, Tolga, Esra, Azize, Kerem, Sefa, Eda

10. Hafta

1.eleme adayı: Barbaros

2. eleme adayı: Eda

3. eleme adayı: Gamze

4. eleme adayı : Dilara

MASTERCHEF BUGÜN HANGİ TAKIM KAZANDI?

Bugünkü dokunulmazlık oyununu oynandı. Silivri konseptiyle ekrana gelen bölüm henüz sona ermedi. Sayfamızı takip edebilirsiniz.