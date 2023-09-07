MasterChef eleme adayları kimler? Haftanın 5. ve 6. eleme adayları kimdir? 7 Eylül 2023 MasterChef haftanın eleme potasındaki isimleri kimler oldu?

MasterChef 2023'te 7 Eylül günü 3. Dokunulmazlık oyunu oynanıyor. Buna göre haftanın 5. ve 6. eleme adayı belli olacak. Peki, MasterChef eleme adayları kimler? Haftanın 5. ve 6. eleme adayları kimdir? 7 Eylül MasterChef haftanın eleme potasındaki isimleri kimler oldu? İşte tüm bilgiler...

Masterchef yeni bölümüyle bu akşam ekranlara geliyor. MasterChef Türkiye 7 Eylül bölümünde neler oldu? MasterChef'te dokunulmazlığı kim aldı? MasterChef 5. ve 6. eleme adaylar kimler oldu? merak edildi. MasterChef 5. eleme adayı kimdir? MasterChef haftanın 6. eleme adayı kim oldu? Hangi isimler eleme adayı?

MASTERCHEF DÜN NE OLDU?

Bu haftanın Mavi takım kaptanı Sefa oldu.

MasterChef 9. hafta kadrolar:

Mavi Takım : Sefa (K), Suna, Hasan, Esra, Barbaros, Kerem, Ayaz, Azize,

Kırmızı Takım : Dilara (K), Batuhan,Tolga, Kıvanç, Tanya, Sergen, Tahsin, Gamze

Dün yapılan düello oyununda kazananlar:

Dilara / Azize: Düelloyu kazanan Azize

Tolga/ Esra: Düelloyu kazanan Esra

Kıvanç / Kerem: Düelloyu kazanan Kıvanç

Sergen / Ayaz: Düelloyu kazanan Sergen

Tahsin / Barbaros: Düelloyu kazanan Barbaros

Tanya / Alican: Düelloyu kazanan Tanya

Batuhan / Sefa: Düelloyu kazanan Sefa

Barış / Hasan: Düelloyu kazanan Barış

Gamze/ Suna: Düelloyu kazanan Gamze

Genel sonuç:

• Mavi Takım : 4

•Kırmızı Takım : 5

Düello oyununu Kırmızı Takım kazandı.

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER?

1.eleme adayı : Ayaz

2. eleme adayı : Suna

3. eleme adayı : Hasan

4. eleme adayı: Sefa

5. eleme adayı : Açıklanmadı

6. eleme adayı: Açıklanmadı

MASTERCHEF BUGÜN DOKUNUŞMAZLIK OYUNUNU KAZANDI?

Bugünkü dokunulmazlık oyununu oyunu henüz sona ermedi. Güncel gelişmeler için sayfamızı takip edebilirsiniz.