MasterChef eleme adayları kimler? Haftanın 5. ve 6. eleme adayları kimdir? 7 Eylül 2023 MasterChef haftanın eleme potasındaki isimleri kimler oldu?
MasterChef 2023'te 7 Eylül günü 3. Dokunulmazlık oyunu oynanıyor. Buna göre haftanın 5. ve 6. eleme adayı belli olacak. Peki, MasterChef eleme adayları kimler? Haftanın 5. ve 6. eleme adayları kimdir? 7 Eylül MasterChef haftanın eleme potasındaki isimleri kimler oldu? İşte tüm bilgiler...
Masterchef yeni bölümüyle bu akşam ekranlara geliyor. MasterChef Türkiye 7 Eylül bölümünde neler oldu? MasterChef'te dokunulmazlığı kim aldı? MasterChef 5. ve 6. eleme adaylar kimler oldu? merak edildi. MasterChef 5. eleme adayı kimdir? MasterChef haftanın 6. eleme adayı kim oldu? Hangi isimler eleme adayı?
Bu haftanın Mavi takım kaptanı Sefa oldu.
MasterChef 9. hafta kadrolar:
Mavi Takım : Sefa (K), Suna, Hasan, Esra, Barbaros, Kerem, Ayaz, Azize,
Kırmızı Takım : Dilara (K), Batuhan,Tolga, Kıvanç, Tanya, Sergen, Tahsin, Gamze
Dün yapılan düello oyununda kazananlar:
Dilara / Azize: Düelloyu kazanan Azize
Tolga/ Esra: Düelloyu kazanan Esra
Kıvanç / Kerem: Düelloyu kazanan Kıvanç
Sergen / Ayaz: Düelloyu kazanan Sergen
Tahsin / Barbaros: Düelloyu kazanan Barbaros
Tanya / Alican: Düelloyu kazanan Tanya
Batuhan / Sefa: Düelloyu kazanan Sefa
Barış / Hasan: Düelloyu kazanan Barış
Gamze/ Suna: Düelloyu kazanan Gamze
Genel sonuç:
• Mavi Takım : 4
•Kırmızı Takım : 5
Düello oyununu Kırmızı Takım kazandı.
1.eleme adayı : Ayaz
2. eleme adayı : Suna
3. eleme adayı : Hasan
4. eleme adayı: Sefa
5. eleme adayı : Açıklanmadı
6. eleme adayı: Açıklanmadı
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