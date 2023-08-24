Masterchef eleme adayları kimler? Haftanın 5. ve 6. eleme adayları kimdir? 24 Ağustos 2023 Masterchef haftanın eleme potasındaki isimleri kimler oldu?
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Masterchef 2023'te 24 Ağustos günü haftanın 3. dokunulmazlığı oynandı ve Mavi takım kazandı. Buna göre Kırmızı takımdan haftanın 5. ve 6. eleme adayı belli olacak. Peki, Masterchef eleme adayları kimler? Haftanın 5. ve 6. eleme adayları kimdir? 24 Ağustos Masterchef haftanın eleme potasındaki isimleri kimler oldu? İşte tüm bilgiler...
Masterchef yeni bölümüyle bu akşam ekranlara geldi. MasterChef Türkiye 24 Ağustos bölümünde neler oldu? MasterChef'te dokunulmazlığı kim aldı? Masterchef 5. ve 6. eleme adaylar kimler oldu? merak edildi. Masterchef 5. eleme adayı kimdir? Masterchef haftanın 6. eleme adayı kim oldu? Hangi isimler eleme adayı?
Bugünkü dokunulmazlık oyununu Mavi takım kazanmıştı ve Kırmızı takım kendi arasında bireysel dokunulmazlık oynadı.
Bugün Kırmızı takım bireysel dokunulmazlığında en iyi tabağı Esra yaptı ve bireysel dokunulmazlığın sahibi oldu. Esra haftanın 5. eleme adayı olarak Barış'ın ismini söyledi.
Bu haftanın 5. ve 6. eleme adayı şöyle:
- - Barış
- - Eray
Haftanın 5. eleme aday Barış olmuştu. 6. eleme adayı ise birazdan açıklanacak.
Haftanın 1. eleme adayı : Tolga
Haftanın 2. eleme adayı : Gamze
Haftanın 3. eleme adayı : Dilara
Haftanın 4. eleme adayı : Ayaz
Haftanın 5. eleme adayı : Barış
Haftanın 6. eleme adayı : Eray
Haftanın 6. eleme adayı ise Eray oldu.