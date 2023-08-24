Masterchef eleme adayları kimler? Haftanın 5. ve 6. eleme adayları kimdir? 24 Ağustos 2023 Masterchef haftanın eleme potasındaki isimleri kimler oldu?

Masterchef 2023'te 24 Ağustos günü haftanın 3. dokunulmazlığı oynandı ve Mavi takım kazandı. Buna göre Kırmızı takımdan haftanın 5. ve 6. eleme adayı belli olacak. Peki, Masterchef eleme adayları kimler? Haftanın 5. ve 6. eleme adayları kimdir? 24 Ağustos Masterchef haftanın eleme potasındaki isimleri kimler oldu? İşte tüm bilgiler...

Masterchef yeni bölümüyle bu akşam ekranlara geldi. MasterChef Türkiye 24 Ağustos bölümünde neler oldu? MasterChef'te dokunulmazlığı kim aldı? Masterchef 5. ve 6. eleme adaylar kimler oldu? merak edildi. Masterchef 5. eleme adayı kimdir? Masterchef haftanın 6. eleme adayı kim oldu? Hangi isimler eleme adayı?

MASTERCHEF BUGÜN HANGİ TAKIM KAZANDI?

Bugünkü dokunulmazlık oyununu Mavi takım kazanmıştı ve Kırmızı takım kendi arasında bireysel dokunulmazlık oynadı.

MASTERCHEF 24 AĞUSTOS KIRMIZI TAKIM DOKUNULMAZLIĞINI KİM ALDI?

Bugün Kırmızı takım bireysel dokunulmazlığında en iyi tabağı Esra yaptı ve bireysel dokunulmazlığın sahibi oldu. Esra haftanın 5. eleme adayı olarak Barış'ın ismini söyledi.

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER?

Bu haftanın 5. ve 6. eleme adayı şöyle:

- Barış

- Eray

Haftanın 5. eleme aday Barış olmuştu. 6. eleme adayı ise birazdan açıklanacak.

Haftanın 1. eleme adayı : Tolga

Haftanın 2. eleme adayı : Gamze

Haftanın 3. eleme adayı : Dilara

Haftanın 4. eleme adayı : Ayaz

Haftanın 5. eleme adayı : Barış

Haftanın 6. eleme adayı : Eray

Haftanın 6. eleme adayı ise Eray oldu.