Masterchef eleme adayları kimler? Haftanın 5. ve 6. eleme adayları kimdir? 3 Ağustos 2023 Masterchef haftanın eleme potasındaki isimleri kimler oldu?

Masterchef 2023'te 3 Ağustos günü haftanın 3. dokunulmazlığı oynandı ve Mavi takım kazandı. Buna göre Kırmızı takımdan haftanın 5. ve 6. eleme adayı belli olacak. Peki, Masterchef eleme adayları kimler? Haftanın 5. ve 6. eleme adayları kimdir? 3 Ağustos Masterchef haftanın eleme potasındaki isimleri kimler oldu? İşte tüm bilgiler...

Masterchef yeni bölümüyle bu akşam ekranlara geldi. MasterChef Türkiye 3 Ağustos bölümünde neler oldu? MasterChef'te dokunulmazlığı kim aldı? Masterchef 5. ve 6. eleme adaylar kimler oldu? merak edildi. Masterchef 5. eleme adayı kimdir? Masterchef haftanın 6. eleme adayı kim oldu? Hangi isimler eleme adayı?

MASTERCHEF BUGÜN HANGİ TAKIM KAZANDI?

Bugünkü dokunulmazlık oyununu Kırmızı takım kazanmıştı ve Mavi takım kendi arasında bireysel dokunulmazlık oynadı.

MASTERCHEF 3 AĞUSTOS KIRMIZI TAKIM DOKUNULMAZLIĞINI KİM ALDI?

Bugün Kırmızı takım bireysel dokunulmazlığında en iyi tabağı Azize yaptı ve bireysel dokunulmazlığın sahibi oldu. Azize haftanın 5. eleme adayı olarak Berker'in ismini söyledi.

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER?

Bu haftanın 5. ve 6. eleme adayları şöyle:

- Berker

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Haftanın 5. eleme aday Berker olmuştu. 6. eleme adayı ise birazdan açıklanacak.

Bu haftanın tüm eleme adayları şöyle:

Haftanın 1. eleme adayı : Tanya

Haftanın 2. eleme adayı : Mert

Haftanın 3. eleme adayı : Eray

Haftanın 4. eleme adayı : Eda

Haftanın 5. eleme adayı : Berker

Haftanın 6. eleme adayı : Çağatay

Haftanın 5. eleme adayı Berker olmuştu. 6. eleme adayı ise birazdan belli olacak.

Haftanın 6. eleme adayı Çağatay oldu.