Masterchef eleme adayları kimler? Haftanın 5. ve 6. eleme adayları kimdir? 27 Temmuz 2023 Masterchef haftanın eleme potasındaki isimleri kimler oldu?
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Masterchef 2023'te 27 Temmuz günü haftanın 3. dokunulmazlığı oynandı ve Mavi takım kazandı. Buna göre Kırmızı takımdan haftanın 5. ve 6. eleme adayı belli olacak. Peki, Masterchef eleme adayları kimler? Haftanın 5. ve 6. eleme adayları kimdir? 27 Temmuz Masterchef haftanın eleme potasındaki isimleri kimler oldu? İşte tüm bilgiler...
Masterchef yeni bölümüyle bu akşam ekranlara geldi. MasterChef Türkiye 27 Temmuz bölümünde neler oldu? MasterChef'te dokunulmazlığı kim aldı? Masterchef 5. ve 6. eleme adaylar kimler oldu? merak edildi. Masterchef 5. eleme adayı kimdir? Masterchef haftanın 6. eleme adayı kim oldu? Hangi isimler eleme adayı?
Bugünkü dokunulmazlık oyununu Mavi takım kazanmıştı ve Kırmızı takım kendi arasında bireysel dokunulmazlık oynadı.
Bugün Kırmızı takım bireysel dokunulmazlığında en iyi tabağı Tahsin yaptı ve bireysel dokunulmazlığın sahibi oldu. Tahsin haftanın 5. eleme adayı olarak Eda'nın ismini söyledi.
Bu haftanın 5. ve 6. eleme adayı şöyle:
- - Eda
- - Büşra veya Eda'dan birisi 6. eleme adayı olacak
Haftanın 5. eleme aday Eda olmuştu. 6. eleme adayı ise birazdan açıklanacak.
Haftanın 1. eleme adayı : Rıfat
Haftanın 2. eleme adayı : Tolga
Haftanın 3. eleme adayı : Mert
Haftanın 4. eleme adayı : Çağatay
Haftanın 5. eleme adayı : Eda
Haftanın 7. eleme adayı : Esra veya Büşra'dan birisi olacak, henüz açıklanmadı
Haftanın 5. eleme adayı Eda oldu. 6. eleme adayı ise birazdan kaptanın açıklamasıyla belli olacak.