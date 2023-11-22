Masterchef 2023'te 22 Kasım günü haftanın birinci dokunulmazlığı oynandı ve Kırmızı takım kazandı. Buna göre Mavi takımdan haftanın 3. ve 4. eleme adayı belli olacak. Peki, Masterchef eleme adayları kimler? Haftanın 3. ve 4. eleme adayları kimdir? 22 Kasım Masterchef haftanın eleme potasındaki isimleri kimler oldu? İşte tüm bilgiler...

Masterchef eleme adayları kimler? Haftanın 3. ve 4. eleme adayları kimdir? 22 Kasım 2023 Masterchef haftanın eleme potasındaki isimleri kimler oldu?

Masterchef yeni bölümüyle bu akşam ekranlara geldi. MasterChef Türkiye 22 Kasım bölümünde neler oldu? MasterChef'te dokunulmazlığı kim aldı? Masterchef 3. ve 4. eleme adaylar kimler oldu? merak edildi. Masterchef 3. eleme adayı kimdir? Masterchef haftanın 4. eleme adayı kim oldu? Hangi isimler eleme adayı?

MASTERCHEF BU HAFTAMAVİ TAKIM KAPTANI KİM OLDU?

Mavi Takım kaptanı Alican oldu. Kırmızı takım kaptanı da Batuhan oldu.

Mavi Takım: Esra, Cemre, Hasan, Barbaros, Dilara

Kırmızı Takım: Tahsin, Tolga, Sergen, Eren, Kıvanç

ELEME ADAYLARI

1. Eleme adayı: Barbaros

2 Eleme adayı: Dilara

MASTERCHEF 2023 EN SON KİM ELENDİ?

MasterChef All Star'da veda eden son isim Ayaz oldu.

Ayaz şu sözleri söyledi: Sosumu bilerek değil fark etmeden attım. Bugün benim için kötü bir gün. Tarihe yazdım. Hayat devam ediyor. Yaşım daha 24. Yolun başındayız. Başarılı olmak için elimizden geleni yapacağız. Nasibimiz buraya kadar. Benim hayalim şampiyonluktu. Günüm değildi ve kaybettim.

MASTERCHEF SUNUCULARI KİMLERDİR?

MasterChef Türkiye, İngiltere kökenli bir aşçılık yarışmasının Türkiye uyarlamasıdır. İlk olarak 2011 yılında bir sezon boyunca Show TV'de yayımlandı. Ardından Eylül 20120 tarihinde ise TV20'de yayımlanmaya başladı.

Yarışmanın 2011'de yayınlanan sezonunda jüriyi Murat Bozok, Batuhan Piatti ve Erol Kaynar oluştururken yarışmanın sunuculuğunu Öykü Serter yaptı. 20120'de yayınlanan sezonunda ise jüriyi Mehmet Yalçınkaya, Hazer Amani ve Somer Sivrioğlu oluşturdu. 2020'da yayınlanan sezonunda Amani'nin yerini İtalyan şef Danilo Zanna aldı.

MASTERCHEF 2023 BAZI YARIŞMACILAR

• Eren Kaşıkçı

• Barbaros Yoloğlu

• Uğur Kardaş

• Metin Yavuz

• Sergen Özer

• Eren Kaşıkçı

• Sefa Okyay Kılıç

• Eray Aksungur

• Kıvanç Karadeniz

• Hasan Biltekin

• Fatma Nur Uçar

• Ayaz Geçer

• Tolga Şener

• Cemre Uyanık

• Alican Sabunsoy

• Mustafa Aydın

• Esra Tokelli

• Dilara Başaran

• Rıfat Yurttaş

• Suna Aydın

• Kerem Giritlioğlu

• Tahsin Küçük

• Ebru Has

• Yağız Özçelik

• Batuhan Bayır

• Faruk Batuhan Öner

• Gülşah Suna

• Duygu Acarsoy Atun

• Pelin Zaman