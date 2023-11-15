MasterChef eleme adayları kimler? Haftanın 3. ve 4. eleme adayları kimdir? 15 Kasım 2023 MasterChef haftanın eleme potasındaki isimleri kimler oldu?

MasterChef 2023'te 15 Kasım günü haftanın birinci dokunulmazlığı oynandı ve Kırmızı takım kazandı. Buna göre Mavi takımdan haftanın 3. ve 4. eleme adayı belli olacak. Peki, MasterChef eleme adayları kimler? Haftanın 3. ve 4. eleme adayları kimdir? 15 Kasım MasterChef haftanın eleme potasındaki isimleri kimler oldu? İşte tüm bilgiler...

Masterchef yeni bölümüyle bu akşam ekranlara geldi. MasterChef Türkiye 15 Kasım bölümünde neler oldu? MasterChef'te dokunulmazlığı kim aldı? MasterChef 3. ve 4. eleme adaylar kimler oldu? merak edildi. MasterChef3. eleme adayı kimdir? MasterChef haftanın 4. eleme adayı kim oldu? Hangi isimler eleme adayı?

MASTERCHEF BU HAFTA MAVİ TAKIM KAPTANI KİM OLDU?

MasterChef'te kaptanlık oyunu heyecanı yaşandı. Jüri değerlendirmeleri sonucunda mavi takım kaptanı Barbaros oldu. Şeflerin değerlendirmesi sonucu mavi takım kaptanı seçilen Barbaros kırmızı takım kaptanı olarak Tolga'yı seçti.

Mavi Takım:

• Barbaros (Takım kaptanı)

• Tahsin

• Sergen

• Ayaz

• Dilara

• Cemre

• Tolga

Kırmızı Takım

• Tolga (Takım kaptanı)

• Eren

• Kıvanç

• Barbaros

• Esra

• Batuhan

MASTERCHEF 2023 EN SON KİM ELENDİ?

Yarışmaya veda eden Tanya şunları söyledi: Hata yapan gider. Sizleri çok seviyorum. 14. Olmaktan da gurur duyuyorum. Benim için güzel bir skor. Daha fazla gidebilirdim. Burada az hata yapan gider, her zaman demiştim. Aileme, Kıbrıs'a teşekkür ederim. Benim her zaman çok yanımda oldular. Ülkemi çok seviyorum. Bu yürüdüğüm yolda, mutfağıma, kültürüme sahip çıkacağım. Şampiyon olmayı çok isterdim, ceketi giymeyi çok isterdim. Sevmek sevilmek daha önemli. İzleyen herkesin sevgisini kazandım, bu benim için yeterli. Kalbinizi kırdıysam kusura bakmayın.

ELEME ADAYLARI

20. HAFTA

1. eleme adayı: Dilara

2. eleme adayı: Ayaz

3. eleme adayı: Açıklanmadı

4. eleme adayı: Açıklanmadı

TAKIM OYUNUN KİM KAZANDI?

15 Kasım MasterChef takım oyunu henüz sona ermedi.

DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

15 Kasım MasterChef dokunulmazlık oyunu henüz sona ermedi.

MASTERCHEF 2023 ANA KADRODA KİMLER VAR?

• Azize

• Suna

• Eda

• Batuhan

• Hasan

• Sefa

• Tanya

• Esra

• Eray

• Barbaros

• Sergen

• Barış

• Tahsin

• Dilara

• Kıvanç