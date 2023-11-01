MasterChef eleme adayları kimler merak ediliyor. Mavi veya Kırmızı takımdan haftanın 3. ve 4. eleme adayı belli olacak. Peki, MasterChef eleme adayları kimler? Haftanın 3. ve 4. eleme adayları kimdir? 1 Kasım MasterChef haftanın eleme potasındaki isimleri kimler oldu? İşte tüm bilgiler...

MasterChef eleme adayları kimler? Haftanın 3. ve 4. eleme adayları kimdir? 1 Kasım 2023 MasterChef haftanın eleme potasındaki isimleri kimler oldu?

Masterchef yeni bölümüyle bu akşam ekranlara geldi. MasterChef Türkiye 1 Kasım bölümünde neler oldu? MasterChef'te dokunulmazlığı kim aldı? Masterchef 3. ve 4. eleme adaylar kimler oldu? merak edildi. MasterChef 3. eleme adayı kimdir? MasterChef haftanın 4. eleme adayı kim oldu? Hangi isimler eleme adayı?

MASTERCHEF BU HAFTA MAVİ TAKIM KAPTANI KİM OLDU?

Mavi Takım kaptanı Tahsin oldu.

Mavi Takım: Tahsin (K), Sergen, Eren, Hasan, Kıvanç, Ayaz, Barbaros, Tanya,

Kırmızı Takım : Cemre (K), Dilara, Tolga, Barış, Esra, Batuhan, Alican

MASTERCHEF SUNUCULARI KİMLERDİR?

MasterChef Türkiye, İngiltere kökenli bir aşçılık yarışmasının Türkiye uyarlamasıdır. İlk olarak 2011 yılında bir sezon boyunca Show TV'de yayımlandı. Ardından 1 Eylül 2018 tarihinde ise TV8'de yayımlanmaya başladı.

Yarışmanın 2011'de yayınlanan sezonunda jüriyi Murat Bozok, Batuhan Piatti ve Erol Kaynar oluştururken yarışmanın sunuculuğunu Öykü Serter yaptı. 2018'de yayınlanan sezonunda ise jüriyi Mehmet Yalçınkaya, Hazer Amani ve Somer Sivrioğlu oluşturdu. 2019'da yayınlanan sezonunda Amani'nin yerini İtalyan şef Danilo Zanna aldı.

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ELEME ADAYLARI KİM OLDU

13. Hafta

1.eleme adayı: Cemre

2. eleme adayı: Alican

3.eleme adayı: Açıklanmadı

4. eleme adayı: Açıklanmadı

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MASTERCHEF 2023 ANA KADRODA KİMLER VAR?

• Azize

• Suna

• Eda

• Batuhan

• Hasan

• Sefa

• Tanya

• Esra

• Eray

• Barbaros

• Sergen

• Barış

• Tahsin

• Dilara

• Kıvanç