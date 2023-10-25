MasterChef eleme adayları kimler? Haftanın 3. ve 4. eleme adayları kimdir? 25 Ekim 2023 MasterChef haftanın eleme potasındaki isimleri kimler oldu?
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MasterChef 2023'te 25 Ekim günü haftanın birinci dokunulmazlığı oynandı ve Kırmızı takım kazandı. Buna göre Mavi takımdan haftanın 3. ve 4. eleme adayı belli olacak. Peki, MasterChef eleme adayları kimler? Haftanın 3. ve 4. eleme adayları kimdir? 25 Ekim MasterChef haftanın eleme potasındaki isimleri kimler oldu? İşte tüm bilgiler...
Masterchef yeni bölümüyle bu akşam ekranlara geldi. MasterChef Türkiye 25 Ekim bölümünde neler oldu? MasterChef'te dokunulmazlığı kim aldı? MasterChef 3. ve 4. eleme adaylar kimler oldu? merak edildi. MasterChef 3. eleme adayı kimdir? MasterChef haftanın 4. eleme adayı kim oldu? Hangi isimler eleme adayı?
Geçen hafta yapılan eleme oyununda Azize yarışmaya veda eden isim olmuştu.
MasterChef Türkiye, İngiltere kökenli bir aşçılık yarışmasının Türkiye uyarlamasıdır. İlk olarak 2011 yılında bir sezon boyunca Show TV'de yayımlandı. Ardından 1 Eylül 2018 tarihinde ise TV8'de yayımlanmaya başladı.
Yarışmanın 2011'de yayınlanan sezonunda jüriyi Murat Bozok, Batuhan Piatti ve Erol Kaynar oluştururken yarışmanın sunuculuğunu Öykü Serter yaptı. 2018'de yayınlanan sezonunda ise jüriyi Mehmet Yalçınkaya, Hazer Amani ve Somer Sivrioğlu oluşturdu. 2019'da yayınlanan sezonunda Amani'nin yerini İtalyan şef Danilo Zanna aldı.
Mavi Takım kaptanı Cemre oldu.
17. hafta kadrolar:
Mavi Takım : Cemre (K), Alican, Esra, Batuhan, Metin, Barbaros, Tanya, Barış
Kırmızı Takım :Dilara (K), Eren, Sergen, Ayaz, Tolga, Kıvanç, Tahsin, Hasan
25 Ekim MasterChef takım oyununu Kırmızı takım kazandı. Dokunulmazlık oyununu Cemre kazandı.
17. Hafta
1.eleme adayı: Metin
2. eleme adayı: Babaros
3. eleme adayı:Batuhan
4. eleme adayı:Tanya
Azize
Suna
Eda
Batuhan
Hasan
Sefa
Tanya
Esra
Eray
Barbaros
Sergen
Barış
Tahsin
Dilara
Kıvanç
Çağatay
Ayaz
Gamze
Tolga
Alican