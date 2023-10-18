MasterChef eleme adayları kimler? Haftanın 3. ve 4. eleme adayları kimdir? 6 Eylül 2023 Masterchef haftanın eleme potasındaki isimleri kimler oldu?

MasterChef 2023'te 6 Eylül günü haftanın birinci dokunulmazlığı oynandı ve Kırmızı takım kazandı. Buna göre Mavi takımdan haftanın 3. ve 4. eleme adayı belli olacak. Peki, MasterChef eleme adayları kimler? Haftanın 3. ve 4. eleme adayları kimdir? 6 Eylül MasterChef haftanın eleme potasındaki isimleri kimler oldu? İşte tüm bilgiler...

Masterchef yeni bölümüyle bu akşam ekranlara geldi. MasterChef Türkiye 6 Eylül bölümünde neler oldu? MasterChef'te dokunulmazlığı kim aldı? Masterchef 3. ve 4. eleme adaylar kimler oldu? merak edildi. MasterChef 3. eleme adayı kimdir? MasterChef haftanın 4. eleme adayı kim oldu? Hangi isimler eleme adayı?

HAFTANIN KADROLARI

MasterChef 16. hafta kadrolar:

Mavi Takım : Alican (K), Kıvanç, Metin, Barbaros, Azize, Sergen, Dilara, Esra, Tanya

Kırmızı Takım : Barış (K), Tahsin, Hasan, Eren, Ayaz, Tolga, Cemre, Batuhan

MASTERCHEFDÜN NE OLDU?

17 Ekim MasterChef takım oyununu Kırmızı Takım kazandı. Dokunulmazlık oyunu ise Metin kazandı.

ELEME ADAYLARI

16. Hafta

1. eleme adayı : Azize

2. eleme adayı: Kıvanç

3. eleme adayı :

4. eleme adayı :

18 Ekim MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

18 Ekim MasterChef dokunulmazlık oyunu ve takımoyunu henüz sona ermedi.

MASTERCHEF 2023 ANA KADRODA KİMLER VAR?

Azize

Suna

Eda

Batuhan

Hasan

Sefa

Tanya

Esra

Eray

Barbaros

Sergen

Barış

Tahsin

Dilara

Kıvanç

Çağatay

Ayaz

Gamze

Tolga

Alican