MasterChef eleme adayları kimler? Haftanın 3. ve 4. eleme adayları kimdir? 11 Ekim 2023 MasterChef haftanın eleme potasındaki isimleri kimler oldu?

MasterChef eleme adayları kimler merak ediliyor. Mavi veya Kırmızı takımdan haftanın 3. ve 4. eleme adayı belli olacak. Peki, MasterChef eleme adayları kimler? Haftanın 3. ve 4. eleme adayları kimdir? 11 Ekim MasterChef haftanın eleme potasındaki isimleri kimler oldu? İşte tüm bilgiler...

Masterchef yeni bölümüyle bu akşam ekranlara geldi. MasterChef Türkiye 11 Ekim bölümünde neler oldu? MasterChef'te dokunulmazlığı kim aldı? Masterchef 3. ve 4. eleme adaylar kimler oldu? merak edildi. MasterChef 3. eleme adayı kimdir? MasterChef haftanın 4. eleme adayı kim oldu? Hangi isimler eleme adayı?

MASTERCHEF BU HAFTANIN KADROLARI

Mavi Takım : Hasan (K), Tahsin, Eren, Sergen, Dilara, Azize, Tanya, Cemre, Batuhan

Kırmızı Takım : Kıvanç (K), Tolga, Barbaros, Metin, Ayaz, Esra, Barış, Alican, Kerem

MASTERCHEF 3. VE 4.ELEME ADAYI KİM

15. Hafta

1.eleme adayı: Tahsin

2. eleme adayı: Sergen

3.eleme adayı : Açıklanmadı

4. eleme adayı : Açıklanmadı

11 Ekim MASTERCHEF TAKM OYUNUNU VE DOKUNUMAZLIK HANGİ TAKIM KAZANDI?

11 Ekim MasterChef dokunulmazlık oyunu henüz sona ermedi.

MASTERCHEF GEÇEN HAFTA KİM ELENDİ?

MasterChef All Star'da veda eden isim Eda oldu.

Eda" Çok stres yaptım. Kendi elimle kendimi eledim. Çok yorulmuştum. Kendi senemde 10 hafta yarışmada kalmıştım. Bu sene ise 12 hafta vermiştim kendime. 13. haftayı gördüm. Mental olarak gerçekten iyi değildim." dedi.

MASTERCHEF 2023 ANA KADRODA KİMLER VAR?

• Azize

• Suna

• Eda

• Batuhan

• Hasan

• Sefa

• Tanya

• Esra

• Eray

• Barbaros

• Sergen

• Barış

• Tahsin

• Dilara

• Kıvanç