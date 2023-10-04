Masterchef eleme adayları kimler? Haftanın 3. ve 4. eleme adayları kimdir? 4 Ekim 2023 Masterchef haftanın eleme potasındaki isimleri kimler oldu?

Masterchef 2023'te 27 Eylül günü haftanın birinci dokunulmazlığı oynandı ve Kırmızı takım kazandı. Buna göre Mavi takımdan haftanın 3. ve 4. eleme adayı belli olacak. Peki, Masterchef eleme adayları kimler? Haftanın 3. ve 4. eleme adayları kimdir?4 Ekim Masterchef haftanın eleme potasındaki isimleri kimler oldu? İşte tüm bilgiler...

Masterchef yeni bölümüyle bu akşam ekranlara geldi. MasterChef Türkiye 4 Ekim bölümünde neler oldu? MasterChef'te dokunulmazlığı kim aldı? Masterchef 3. ve 4. eleme adaylar kimler oldu? merak edildi. Masterchef 3. eleme adayı kimdir? Masterchef haftanın 4. eleme adayı kim oldu? Hangi isimler eleme adayı?

MASTERCHEF BU HAFTANIN KADROLARI

Bu hafta kaptanlık oyunu sonunda Mavi Takım kaptanı Barbaros oldu.

Mavi Takım: Barbaros (K), Kıvanç, Metin, Tahsin, Ayaz, Tolga, Esra, Alican, Barış, Eda

Kırmızı Takım: Kerem (K), Hasan, Sergen, Eren, Azize, Dilara, Cemre, Azize, Batuhan,

13. Hafta

1.eleme adayı: Hasan

2. eleme adayı : Azize

4 EKİM MASTERCHEF TAKIM HANGİ TAKIM KAZANDI?

4 Ekim MasterChef takım oyununu Mavi Takım kazandı.

4 EKİM MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

MasterChef dokunulmazlık oyunu Azize kazandı.

3. eleme adayı : Kerem.

4. eleme adayı : Açıklanmadı.