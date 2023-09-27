Masterchef eleme adayları kimler? Haftanın 3. ve 4. eleme adayları kimdir? 27 Eylül 2023 Masterchef haftanın eleme potasındaki isimleri kimler oldu?

Masterchef 2023'te 27 Eylül günü haftanın birinci dokunulmazlığı oynandı ve Kırmızı takım kazandı. Buna göre Mavi takımdan haftanın 3. ve 4. eleme adayı belli olacak. Peki, Masterchef eleme adayları kimler? Haftanın 3. ve 4. eleme adayları kimdir? 27 Eylül Masterchef haftanın eleme potasındaki isimleri kimler oldu? İşte tüm bilgiler...

Masterchef yeni bölümüyle bu akşam ekranlara geldi. MasterChef Türkiye 27 Eylül bölümünde neler oldu? MasterChef'te dokunulmazlığı kim aldı? Masterchef 3. ve 4. eleme adaylar kimler oldu? merak edildi. Masterchef 3. eleme adayı kimdir? Masterchef haftanın 4. eleme adayı kim oldu? Hangi isimler eleme adayı?

MASTERCHEF BU HAFTANIN KADROLARI

11. Hafta kadrolar

Mavi Takım : Tahsin (K), Sergen, Metin, Barbaros, Araz, Azize, Barış, Tanya, Batuhan, Alican, Esra

Kırmızı Takım : Eren, Hasan, Kıvanç, Dilara, Tolga, Esra, Cemre, Uğur, Kerem

26 Eylül MasterChef dokunulmazlık oyunu Kırmızı Takım kazandı. Barış ve Tanya eleme adayı oldu.

11. Hafta

1.eleme aday ı: Tanya

2. eleme adayı : Barış

27 Eylül MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

27 Eylül MasterChef dokunulmazlık oyununu henüz sona ermedi.

3. eleme adayı : Açıklanmadı.

4. eleme adayı: Açıklanmadı.