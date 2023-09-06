Masterchef eleme adayları kimler? Haftanın 3. ve 4. eleme adayları kimdir? 6 Eylül 2023 Masterchef haftanın eleme potasındaki isimleri kimler oldu?
Masterchef 2023'te 6 Eylül günü haftanın birinci dokunulmazlığı oynandı ve Kırmızı takım kazandı. Buna göre Mavi takımdan haftanın 3. ve 4. eleme adayı belli olacak. Peki, Masterchef eleme adayları kimler? Haftanın 3. ve 4. eleme adayları kimdir? 6 Eylül Masterchef haftanın eleme potasındaki isimleri kimler oldu? İşte tüm bilgiler...
Masterchef yeni bölümüyle bu akşam ekranlara geldi. MasterChef Türkiye 6 Eylül bölümünde neler oldu? MasterChef'te dokunulmazlığı kim aldı? Masterchef 3. ve 4. eleme adaylar kimler oldu? merak edildi. Masterchef 3. eleme adayı kimdir? Masterchef haftanın 4. eleme adayı kim oldu? Hangi isimler eleme adayı?
Bu haftanın Mavi takım kaptanı Sefa oldu.
MasterChef 9. hafta kadrolar:
Mavi Takım : Sefa (K), Suna, Hasan, Esra, Barbaros, Kerem, Ayaz, Azize,
Kırmızı Takım : Dilara (K), Batuhan,Tolga, Kıvanç, Tanya, Sergen, Tahsin, Gamze
9. Hafta
1.eleme adayı : Ayaz
2. eleme adayı : Suna
6 Eylül MasterChef dokunulmazlık oyunu henüz sona ermedi Güncel gelişmeleriçin sayfamızı takip edebilirsiniz.
3. eleme adayı : Açıklanmadı
4. eleme adayı: Açıklanmadı