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Masterchef eleme adayları kimler? Haftanın 3. ve 4. eleme adayları kimdir? 23 Ağustos 2023 Masterchef haftanın eleme potasındaki isimleri kimler oldu?

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Masterchef 2023'te 23 Ağustos günü haftanın 2. dokunulmazlığı oynandı ve Kırmızı takım kazandı. Buna göre Mavi takımdan haftanın 3. ve 4. eleme adayı belli olacak. Peki, Masterchef eleme adayları kimler? Haftanın 3. ve 4. eleme adayları kimdir? 23 Ağustos Masterchef haftanın eleme potasındaki isimleri kimler oldu? İşte tüm bilgiler...

Masterchef yeni bölümüyle bu akşam ekranlara geldi. MasterChef Türkiye 23 Ağustos bölümünde neler oldu? MasterChef'te dokunulmazlığı kim aldı? Masterchef 3. ve 4. eleme adaylar kimler oldu? merak edildi. Masterchef 3. eleme adayı kimdir? Masterchef haftanın 4. eleme adayı kim oldu? Hangi isimler eleme adayı?

Bugünkü dokunulmazlık oyununu Kırmızı takım kazanmıştı ve Mavi takım kendi arasında bireysel dokunulmazlık oynadı.

Bugün Mavi takım bireysel dokunulmazlığında en iyi tabağı Alican yaptı ve bireysel dokunulmazlığın sahibi oldu. Alican haftanın 3. eleme adayı olarak Dilara'nın ismini söyledi.

Masterchef eleme adayları kimler? Haftanın 3. ve 4. eleme adayları kimdir? 23 Ağustos 2023 Masterchef haftanın eleme potasındaki isimleri kimler oldu?

Bu haftanın 3. ve 4. eleme adayı şöyle:

  • - Dilara
  • - Ayaz

Haftanın 3. eleme aday Dilara olmuştu. 4. eleme adayı ise birazdan açıklanacak.

Masterchef eleme adayları kimler? Haftanın 3. ve 4. eleme adayları kimdir? 23 Ağustos 2023 Masterchef haftanın eleme potasındaki isimleri kimler oldu?

Haftanın 1. eleme adayı : Tolga

Haftanın 2. eleme adayı : Gamze

Haftanın 3. eleme adayı : Dilara

Haftanın 4. eleme adayı : Ayaz

Masterchef eleme adayları kimler? Haftanın 3. ve 4. eleme adayları kimdir? 23 Ağustos 2023 Masterchef haftanın eleme potasındaki isimleri kimler oldu?

Haftanın 4. eleme adayı ise Ayaz oluyor.

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