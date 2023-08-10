Masterchef eleme adayları kimler? Haftanın 3. ve 4. eleme adayları kimdir? 9 Ağustos 2023 Masterchef haftanın eleme potasındaki isimleri kimler oldu?

Masterchef 2023'te 9 Ağustos günü haftanın ikinci dokunulmazlığı oynandı ve Mavi takım kazandı. Buna göre Kırmızı takımdan haftanın 3. ve 4. eleme adayı belli olacak. Peki, Masterchef eleme adayları kimler? Haftanın 3. ve 4. eleme adayları kimdir? 9 Ağustos Masterchef haftanın eleme potasındaki isimleri kimler oldu? İşte tüm bilgiler...

Masterchef yeni bölümüyle bu akşam ekranlara geldi. MasterChef Türkiye 9 Ağustos bölümünde neler oldu? MasterChef'te dokunulmazlığı kim aldı? Masterchef 3. ve 4. eleme adaylar kimler oldu? merak edildi. Masterchef 3. eleme adayı kimdir? Masterchef haftanın 4. eleme adayı kim oldu? Hangi isimler eleme adayı?

MASTERCHEF BUGÜN HANGİ TAKIM KAZANDI?

Bugünkü dokunulmazlık oyununu Mavi takım kazanmıştı ve Kırmızı takım kendi arasında bireysel dokunulmazlık oynadı.

MASTERCHEF 9 AĞUSTOS KIRMIZI TAKIM DOKUNULMAZLIĞINI KİM ALDI?

Bugün Kırmızı takım bireysel dokunulmazlığında en iyi tabağı Eray yaptı ve bireysel dokunulmazlığın sahibi oldu. Eray haftanın 3. eleme adayı olarak Sefa'nın ismini söyledi.

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER?

Bu haftanın 3. ve 4. eleme adayı şöyle:

- Sefa

- Barbaros

Haftanın 3. eleme aday Sefa olmuştu. 4. eleme adayı ise Barbaros oldu.

Haftanın 1. eleme adayı : Eda

Haftanın 2. eleme adayı : Çağatay

Haftanın 3. eleme adayı : Sefa

Haftanın 4. eleme adayı : Barbaros

Haftanın 4. eleme aday Barbaros oldu.