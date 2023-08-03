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Masterchef eleme adayları kimler? Haftanın 3. ve 4. eleme adayları kimdir? 2 Ağustos 2023 Masterchef haftanın eleme potasındaki isimleri kimler oldu?

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Masterchef 2023'te 2 Ağustos günü haftanın 2. dokunulmazlığı oynandı ve Mavi takım kazandı. Buna göre Kırmızı takımdan haftanın 3. ve 4. eleme adayı belli olacak. Peki, Masterchef eleme adayları kimler? Haftanın 3. ve 4. eleme adayları kimdir? 2 Ağustos Masterchef haftanın eleme potasındaki isimleri kimler oldu? İşte tüm bilgiler...

Masterchef yeni bölümüyle bu akşam ekranlara geldi. MasterChef Türkiye 2 Ağustos bölümünde neler oldu? MasterChef'te dokunulmazlığı kim aldı? Masterchef 3. ve 4. eleme adaylar kimler oldu? merak edildi. Masterchef 3. eleme adayı kimdir? Masterchef haftanın 4. eleme adayı kim oldu? Hangi isimler eleme adayı?

Bugünkü dokunulmazlık oyununu Mavi takım kazanmıştı ve Kırmızı takım kendi arasında bireysel dokunulmazlık oynadı.

Bugün Kırmızı takım bireysel dokunulmazlığında en iyi tabağı Gamze yaptı ve bireysel dokunulmazlığın sahibi oldu. Gamze haftanın 3. eleme adayı olarak Eray'ın ismini söyledi.

Masterchef eleme adayları kimler? Haftanın 3. ve 4. eleme adayları kimdir? 2 Ağustos 2023 Masterchef haftanın eleme potasındaki isimleri kimler oldu?

Bu haftanın 3. ve 4. eleme adayları şöyle:

  • - Eray
  • -

Haftanın 3. eleme aday Eray olmuştu. 4. eleme adayı ise birazdan açıklanacak.

Bu haftanın tüm eleme adayları şöyle:

Haftanın 1. eleme adayı : Tanya

Haftanın 2. eleme adayı : Mert

Haftanın 3. eleme adayı : Eray

Haftanın 4. eleme adayı : -

Masterchef eleme adayları kimler? Haftanın 3. ve 4. eleme adayları kimdir? 2 Ağustos 2023 Masterchef haftanın eleme potasındaki isimleri kimler oldu?

Haftanın 3. eleme adayı Eray olmuştu. 4. eleme adayı ise birazdan belli olacak.

Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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