Masterchef eleme adayları kimler? Haftanın 3. ve 4. eleme adayları kimdir? 26 Temmuz 2023 Masterchef haftanın eleme potasındaki isimleri kimler oldu?
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Masterchef 2023'te 26 Temmuz günü haftanın 2. dokunulmazlığı oynandı ve Mavi takım kazandı. Buna göre Kırmızı takımdan haftanın ilk 3. ve 4. eleme adayı belli olacak. Peki, Masterchef eleme adayları kimler? Haftanın 3. ve 4. eleme adayları kimdir? 26 Temmuz Masterchef haftanın eleme potasındaki isimleri kimler oldu? İşte tüm bilgiler...
Masterchef yeni bölümüyle bu akşam ekranlara geldi. MasterChef Türkiye 26 Temmuz bölümünde neler oldu? MasterChef'te dokunulmazlığı kim aldı? Masterchef 3. ve 4. eleme adaylar kimler oldu? merak edildi. Masterchef 3. eleme adayı kimdir? Masterchef haftanın 4. eleme adayı kim oldu? Hangi isimler eleme adayı?
Bugünkü dokunulmazlık oyununu Mavi takım kazanmıştı ve Kırmızı takım kendi arasında bireysel dokunulmazlık oynadı.
Bugün Kırmızı takım bireysel dokunulmazlığında en iyi tabağı Ayaz yaptı ve bireysel dokunulmazlığın sahibi oldu. Ayaz haftanın 3. eleme adayı olarak Mert'in ismini söyledi.
Bu haftanın 3. ve 4. eleme adayı şöyle:
- - Mert
- - Çağatay
Haftanın 3. eleme aday Mert olmuştu. 4. eleme adayı ise birazdan açıklanacak.
Haftanın 1. eleme adayı : Rıfat
Haftanın 2. eleme adayı : Tolga
Haftanın 3. eleme adayı : Mert
Haftanın 4. eleme adayı : Çağatay
Haftanın 4. eleme adayı Çağatay oldu.