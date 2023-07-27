Masterchef eleme adayları kimler? Haftanın 3. ve 4. eleme adayları kimdir? 26 Temmuz 2023 Masterchef haftanın eleme potasındaki isimleri kimler oldu?

Masterchef 2023'te 26 Temmuz günü haftanın 2. dokunulmazlığı oynandı ve Mavi takım kazandı. Buna göre Kırmızı takımdan haftanın ilk 3. ve 4. eleme adayı belli olacak. Peki, Masterchef eleme adayları kimler? Haftanın 3. ve 4. eleme adayları kimdir? 26 Temmuz Masterchef haftanın eleme potasındaki isimleri kimler oldu? İşte tüm bilgiler...

Masterchef yeni bölümüyle bu akşam ekranlara geldi. MasterChef Türkiye 26 Temmuz bölümünde neler oldu? MasterChef'te dokunulmazlığı kim aldı? Masterchef 3. ve 4. eleme adaylar kimler oldu? merak edildi. Masterchef 3. eleme adayı kimdir? Masterchef haftanın 4. eleme adayı kim oldu? Hangi isimler eleme adayı?

MASTERCHEF BUGÜN HANGİ TAKIM KAZANDI?

Bugünkü dokunulmazlık oyununu Mavi takım kazanmıştı ve Kırmızı takım kendi arasında bireysel dokunulmazlık oynadı.

MASTERCHEF 26 TEMMUZ KIRMIZI TAKIM DOKUNULMAZLIĞINI KİM ALDI?

Bugün Kırmızı takım bireysel dokunulmazlığında en iyi tabağı Ayaz yaptı ve bireysel dokunulmazlığın sahibi oldu. Ayaz haftanın 3. eleme adayı olarak Mert'in ismini söyledi.

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER?

Bu haftanın 3. ve 4. eleme adayı şöyle:

- Mert

- Çağatay

Haftanın 3. eleme aday Mert olmuştu. 4. eleme adayı ise birazdan açıklanacak.

Haftanın 1. eleme adayı : Rıfat

Haftanın 2. eleme adayı : Tolga

Haftanın 3. eleme adayı : Mert

Haftanın 4. eleme adayı : Çağatay

Haftanın 4. eleme adayı Çağatay oldu.