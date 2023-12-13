Masterchef eleme adayları kimler? Haftanın 2. eleme adayları kimdir? 13 Aralık 2023 Masterchef haftanın eleme potasındaki isimleri kimler oldu?

Masterchef 2023'te 13 Aralık günü haftanın birinci dokunulmazlığı oynandı ve Kırmızı takım kazandı. Buna göre Mavi takımdan haftanın 2. eleme adayı belli olacak. Peki, Masterchef eleme adayları kimler? Haftanın 2. eleme adayları kimdir? 13 Aralık Masterchef haftanın eleme potasındaki isimleri kimler oldu? İşte tüm bilgiler...

Masterchef yeni bölümüyle bu akşam ekranlara geldi. MasterChef Türkiye 13 Aralık bölümünde neler oldu? MasterChef'te dokunulmazlığı kim aldı? Masterchef 2. eleme adaylar kimler oldu? merak edildi. Masterchef 2. eleme adayı kimdir? Masterchef haftanın 2. eleme adayı kim oldu? Hangi isimler eleme adayı?

MASTERCHEF BU HAFTA MAVİ TAKIM KAPTANI KİM OLDU?

Bugün kaptanlık oyunu henüz sona erdi. Mavi Takım kaptanı Eren oldu.

Mavi Takım : Eren, Hasan, Sergen, Esra, Batuhan

Kırmızı Takım: Dilara, Hasan, Barbaros, Kıvanç

ELEME ADAYLARI KİM?

1. Eleme adayı : Esra

2. Eleme adayı: Açıklanmadı

13 ARALIK MASTERCHEF TAKIM OYUNU - DOKUNULMAZLIK KİM KAZANDI?

13 Aralık MasterChef takım oyunu - dokunulmazlık oyunu henüz sona ermedi.

MASTERCHEF 2023 EN SON KİM ELENDİ?

Elenen Cemre şu sözleri söyledi:

Üzülmeyelim, sonuçta her son bir başlangıçtır. Daha güzel başlangıçlar olur. Ben sağlık sebebiyle sıkıntı yaşadığım için gitmeme üzülüyorum. Düşündüğüm başıma geldi. Sırtımdaki rahatsızlık sebebiyle elenmeme üzüldüm. Kötü bir dereceyle bitirdiğimi düşünmüyorum. İlk hedefim 10'du. Tam performans gösteremediğim için mutsuzum. Sağlık sebeplerinden dolayı bir gün ara da verildi. Sağ olsunlar tedaviye girdim ama o ağrı geçmedi. Bir günde geçseydi mucize olurdu. O mucize beni bulmadı.

MASTERCHEF SUNUCULARI KİMLERDİR?

MasterChef Türkiye, İngiltere kökenli bir aşçılık yarışmasının Türkiye uyarlamasıdır. İlk olarak 2011 yılında bir sezon boyunca Show TV'de yayımlandı. Ardından Eylül 2018 tarihinde ise TV8'de yayımlanmaya başladı.

Yarışmanın 2011'de yayınlanan sezonunda jüriyi Murat Bozok, Batuhan Piatti ve Erol Kaynar oluştururken yarışmanın sunuculuğunu Öykü Serter yaptı. 2018'de yayınlanan sezonunda ise jüriyi Mehmet Yalçınkaya, Hazer Amani ve Somer Sivrioğlu oluşturdu. 2019'da yayınlanan sezonunda Amani'nin yerini İtalyan şef Danilo Zanna aldı.

MASTERCHEF 2023 BAZI YARIŞMACILAR

• Eren Kaşıkçı

• Barbaros Yoloğlu

• Uğur Kardaş

• Metin Yavuz

• Sergen Özer

• Eren Kaşıkçı

• Sefa Okyay Kılıç

• Eray Aksungur

• Kıvanç Karadeniz

• Hasan Biltekin

• Fatma Nur Uçar

• Ayaz Geçer

• Tolga Şener

• Cemre Uyanık

• Alican Sabunsoy

• Mustafa Aydın

• Esra Tokelli

• Dilara Başaran

• Rıfat Yurttaş

• Suna Aydın

• Kerem Giritlioğlu

• Tahsin Küçük

• Ebru Has

• Yağız Özçelik

• Batuhan Bayır

• Faruk Batuhan Öner

• Gülşah Suna

• Duygu Acarsoy Atun

• Pelin Zaman