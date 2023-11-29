Masterchef eleme adayları kimler? Haftanın 2. eleme adayları kimdir? 29 Kasım 2023 Masterchef haftanın eleme potasındaki isimleri kimler oldu?

Masterchef 2023'te 29 Kasım günü haftanın birinci dokunulmazlığı oynandı ve Kırmızı takım kazandı. Buna göre Mavi takımdan haftanın 2. eleme adayı belli olacak. Peki, Masterchef eleme adayları kimler? Haftanın 2. eleme adayları kimdir? 29 Kasım Masterchef haftanın eleme potasındaki isimleri kimler oldu? İşte tüm bilgiler...

Masterchef yeni bölümüyle bu akşam ekranlara geldi. MasterChef Türkiye 29 Kasım bölümünde neler oldu? MasterChef'te dokunulmazlığı kim aldı? Masterchef 2. eleme adaylar kimler oldu? merak edildi. Masterchef 3. eleme adayı kimdir? Masterchef haftanın 4. eleme adayı kim oldu? Hangi isimler eleme adayı?

MASTERCHEF BU HAFTAMAVİ TAKIM KAPTANI KİM OLDU?

Masterchef 2023 All Star'da yeni haftanın kaptanlık oyununda Mavi Takım kaptanı Hasan oldu.

Kadrolar:

Mavi Takım: Hasan (K), Sergen, Tahsin, Tolga, Dilara, Batuhan

Kırmızı Takım: Babaros(K), Eren, Kıvanç, Cemre, Esra

ELEME ADAYLARI

1. Eleme adayı: Tolga

2.Eleme adayı : Henüz açıklanmadı.

MASTERCHEF EN SON KİM ELENDİ?

MasterChef Türkiye'ye veda eden Alican şu sözleri söyledi: Bu ülkenin hedefini bilen gelecek nesillere yol verebilecek insanlara ihtiyacı var. Ufak bir katkımız olduysa ne mutlu bana. Hata yapmamaya çalıştım. Yaptıysam affola. Sizler benim başımın tacısınız iyi ki varsınız. Yolun sonuna geldik. Yapılmayacak bir tabak değildi ama nasip buraya kadarmış.

TAKIM OYUNUN KİM KAZANDI?

29 Kasım MasterChef takım oyunu henüz sona ermedi.

DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

29 Kasım MasterChef dokunulmazlık oyununuhenüz sona ermedi.

MASTERCHEF 2023 ANA KADRODA KİMLER VAR?

• Azize

• Suna

• Eda

• Batuhan

• Hasan

• Sefa

• Tanya

• Esra

• Eray

• Barbaros

• Sergen

• Barış

• Tahsin

• Dilara

• Kıvanç