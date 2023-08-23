Masterchef eleme adayları kimler? Haftanın 1. ve 2. eleme adayları kimdir? 22 Ağustos 2023 Masterchef haftanın eleme potasındaki isimleri kimler oldu?

Masterchef 2023'te 22 Ağustos günü haftanın ilk dokunulmazlığı oynandı ve Kırmızı takım kazandı. Buna göre Mavi takımdan haftanın ilk 2 eleme adayı belli olacak. Peki, Masterchef eleme adayları kimler? Haftanın 1. ve 2. eleme adayları kimdir? 22 Ağustos Masterchef haftanın eleme potasındaki isimleri kimler oldu? İşte tüm bilgiler...

Masterchef yeni bölümüyle bu akşam ekranlara geldi. MasterChef Türkiye 22 Ağustos bölümünde neler oldu? MasterChef'te dokunulmazlığı kim aldı? Masterchef 1. ve 2. eleme adaylar kimler oldu? merak edildi. Masterchef 1. eleme adayı kimdir? Masterchef haftanın 2. eleme adayı kim oldu? Hangi isimler eleme adayı?

MASTERCHEF BUGÜN HANGİ TAKIM KAZANDI?

Bugünkü dokunulmazlık oyununu Kırmızı takım kazanmıştı ve Mavi takım kendi arasında bireysel dokunulmazlık oynadı.

MASTERCHEF 22 AĞUSTOS MAVİ TAKIM DOKUNULMAZLIĞINI KİM ALDI?

Bugün Mavi takım bireysel dokunulmazlığında en iyi tabağı Dilara yaptı ve bireysel dokunulmazlığın sahibi oldu. Dilara haftanın 1. eleme adayı olarak Tolga'nın ismini söyledi.

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER?

Bu haftanın ilk 2 eleme adayı şöyle:

- Tolga

- Gamze

Haftanın 1. eleme aday Tolga olmuştu. 2. eleme adayı ise birazdan açıklanacak.

Haftanın 1. eleme adayı : Tolga

Haftanın 2. eleme adayı : Gamze

Haftanın 2. eleme adayı Gamze oldu.