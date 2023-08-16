Masterchef eleme adayları kimler? Haftanın 1. ve 2. eleme adayları kimdir? 15 Ağustos 2023 Masterchef haftanın eleme potasındaki isimleri kimler oldu?

Masterchef 2023'te 15 Ağustos günü haftanın ilk dokunulmazlığı oynandı ve Kırmızı takım kazandı. Buna göre Mavi takımdan haftanın ilk 2 eleme adayı belli olacak. Peki, Masterchef eleme adayları kimler? Haftanın 1. ve 2. eleme adayları kimdir? 15 Ağustos Masterchef haftanın eleme potasındaki isimleri kimler oldu? İşte tüm bilgiler...

Masterchef yeni bölümüyle bu akşam ekranlara geldi. MasterChef Türkiye 15 Ağustos bölümünde neler oldu? MasterChef'te dokunulmazlığı kim aldı? Masterchef 1. ve 2. eleme adaylar kimler oldu? merak edildi. Masterchef 1. eleme adayı kimdir? Masterchef haftanın 2. eleme adayı kim oldu? Hangi isimler eleme adayı?

MASTERCHEF BUGÜN HANGİ TAKIM KAZANDI?

Bugünkü dokunulmazlık oyununu Kırmızı takım kazanmıştı ve Mavi takım kendi arasında bireysel dokunulmazlık oynadı.

MASTERCHEF 15 AĞUSTOS KIRMIZI TAKIM DOKUNULMAZLIĞINI KİM ALDI?

Bugün Mavi takım bireysel dokunulmazlığında en iyi tabağı Barbaros yaptı ve bireysel dokunulmazlığın sahibi oldu. Barbaros haftanın 1. eleme adayı olarak Sergen'in ismini söyledi.

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER?

Bu haftanın ilk 2 eleme adayı şöyle:

- Sergen

- Esra

Haftanın 1. eleme aday Sergen olmuştu. 2. eleme adayı ise birazdan açıklanacak.

Haftanın 1. eleme adayı : Sergen

Haftanın 2. eleme adayı : Esra

Haftanın 2. eleme adayı Esra oldu.