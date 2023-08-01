Masterchef eleme adayları kimler? Haftanın 1. ve 2. eleme adayları kimdir? 1 Ağustos 2023 Masterchef haftanın eleme potasındaki isimleri kimler oldu?

Masterchef 2023'te 1 Ağustos günü haftanın ilk dokunulmazlığı oynandı ve Mavi takım kazandı. Buna göre Kırmızı takımdan haftanın ilk 2 eleme adayı belli olacak. Peki, Masterchef eleme adayları kimler? Haftanın 1. ve 2. eleme adayları kimdir? 1 Ağustos Masterchef haftanın eleme potasındaki isimleri kimler oldu? İşte tüm bilgiler...

Masterchef yeni bölümüyle bu akşam ekranlara geldi. MasterChef Türkiye 1 Ağustos bölümünde neler oldu? MasterChef'te dokunulmazlığı kim aldı? Masterchef 1. ve 2. eleme adaylar kimler oldu? merak edildi. Masterchef 1. eleme adayı kimdir? Masterchef haftanın 2. eleme adayı kim oldu? Hangi isimler eleme adayı?

MASTERCHEF BUGÜN HANGİ TAKIM KAZANDI?

Bugünkü dokunulmazlık oyununu Mavi takım kazanmıştı ve Kırmızı takım kendi arasında bireysel dokunulmazlık oynadı.

MASTERCHEF 1 AĞUSTOS KIRMIZI TAKIM DOKUNULMAZLIĞINI KİM ALDI?

Bugün Kırmızı takım bireysel dokunulmazlığında en iyi tabağı Tolga yaptı ve bireysel dokunulmazlığın sahibi oldu. Tolga haftanın 1. eleme adayı olarak Tanya'nın ismini söyledi.

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER?

Bu haftanın ilk 2 eleme adayı şöyle:

- Tanya

- Mert

Haftanın 1. eleme aday Tanya olmuştu. 2. eleme adayı ise birazdan açıklanacak.

Haftanın 1. eleme adayı : Tanya

Haftanın 2. eleme adayı : Mert

Haftanın 2. eleme adayı birazdan belli olacak.

Haftanın 2. eleme adayı Mert oldu.