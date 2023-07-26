Masterchef eleme adayları kimler? Haftanın 1. ve 2. eleme adayları kimdir? 25 Temmuz 2023 Masterchef haftanın eleme potasındaki isimleri kimler oldu?
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Masterchef 2023'te 25 Temmuz günü haftanın ilk dokunulmazlığı oynandı ve Kırmızı takım kazandı. Buna göre Mavi takımdan haftanın ilk 2 eleme adayı belli olacak. Peki, Masterchef eleme adayları kimler? Haftanın 1. ve 2. eleme adayları kimdir? 25 Temmuz Masterchef haftanın eleme potasındaki isimleri kimler oldu? İşte tüm bilgiler...
Masterchef yeni bölümüyle bu akşam ekranlara geldi. MasterChef Türkiye 25 Temmuz bölümünde neler oldu? MasterChef'te dokunulmazlığı kim aldı? Masterchef 1. ve 2. eleme adaylar kimler oldu? merak edildi. Masterchef 1. eleme adayı kimdir? Masterchef haftanın 2. eleme adayı kim oldu? Hangi isimler eleme adayı?
Bugünkü dokunulmazlık oyununu Kırmızı takım kazanmıştı ve Mavi takım kendi arasında bireysel dokunulmazlık oynadı.
Bugün Kırmızı takım bireysel dokunulmazlığında en iyi tabağı Dilara yaptı ve bireysel dokunulmazlığın sahibi oldu. Dilara haftanın 1. eleme adayı olarak Rıfat'ın ismini söyledi.
Bu haftanın ilk 2 eleme adayı şöyle:
- - Rıfat
- - Tolga
Haftanın 1. eleme aday Rıfat olmuştu. 2. eleme adayı ise birazdan açıklanacak.
Haftanın 1. eleme adayı : Rıfat
Haftanın 2. eleme adayı : Tolga
Haftanın 2. eleme adayı Tolga oldu.