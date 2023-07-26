Üye Girişi
Haberler

Masterchef eleme adayları kimler? Haftanın 1. ve 2. eleme adayları kimdir? 25 Temmuz 2023 Masterchef haftanın eleme potasındaki isimleri kimler oldu?

Gündem Haberleri

Masterchef 2023'te 25 Temmuz günü haftanın ilk dokunulmazlığı oynandı ve Kırmızı takım kazandı. Buna göre Mavi takımdan haftanın ilk 2 eleme adayı belli olacak. Peki, Masterchef eleme adayları kimler? Haftanın 1. ve 2. eleme adayları kimdir? 25 Temmuz Masterchef haftanın eleme potasındaki isimleri kimler oldu? İşte tüm bilgiler...

Masterchef yeni bölümüyle bu akşam ekranlara geldi. MasterChef Türkiye 25 Temmuz bölümünde neler oldu? MasterChef'te dokunulmazlığı kim aldı? Masterchef 1. ve 2. eleme adaylar kimler oldu? merak edildi. Masterchef 1. eleme adayı kimdir? Masterchef haftanın 2. eleme adayı kim oldu? Hangi isimler eleme adayı?

Bugünkü dokunulmazlık oyununu Kırmızı takım kazanmıştı ve Mavi takım kendi arasında bireysel dokunulmazlık oynadı.

Bugün Kırmızı takım bireysel dokunulmazlığında en iyi tabağı Dilara yaptı ve bireysel dokunulmazlığın sahibi oldu. Dilara haftanın 1. eleme adayı olarak Rıfat'ın ismini söyledi.

Masterchef eleme adayları kimler? Haftanın 1. ve 2. eleme adayları kimdir? 25 Temmuz 2023 Masterchef haftanın eleme potasındaki isimleri kimler oldu?

Bu haftanın ilk 2 eleme adayı şöyle:

  • - Rıfat
  • - Tolga

Haftanın 1. eleme aday Rıfat olmuştu. 2. eleme adayı ise birazdan açıklanacak.

Haftanın 1. eleme adayı : Rıfat

Haftanın 2. eleme adayı : Tolga

Masterchef eleme adayları kimler? Haftanın 1. ve 2. eleme adayları kimdir? 25 Temmuz 2023 Masterchef haftanın eleme potasındaki isimleri kimler oldu?

Haftanın 2. eleme adayı Tolga oldu.

Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

Masterchef 2023 MasterChef Gündem Magazin Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title