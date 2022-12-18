Masterchef'te 17 Aralık günü haftanın son dokunulmazlığı oynandı ve bir isim 4. eleme adayı oldu. Eleme oyunu 18 Aralık Pazar günü yapılacak. Peki, Masterchef eleme adayları kimler? Haftanın 1. 2. 3. 4. eleme adayları kimdir? 17 Aralık Masterchef haftanın eleme potasındaki isimleri kimler oldu? İşte tüm bilgiler...

Masterchef 160. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yeni bölüm fragmanı izle! Masterchef Türkiye yeni bölüm fragmanı çıktı mı, ne zaman yayınlanır?

Masterchef yeni bölümüyle bu akşam ekranlara geldi. MasterChef Türkiye 17 Aralık bölümünde neler oldu? MasterChef'te dokunulmazlığı kim aldı? Masterchef 1. 2. 3. ve 4. eleme adaylar kimler oldu? merak edildi. Masterchef 3. eleme adayı kimdir? Masterchef haftanın 4. eleme adayı kim oldu? Hangi isimler eleme adayı?

MASTERCHEF BU HAFTA HANGİ TAKIM KAZANDI?

Bu hafta yapılan 3 takım oyununu da Mavi takım kazandı ve haftayı 3-0 kapattı. Buna göre 3 kişi olan Kırmızı takımın tüm oyuncuları eleme potasına girmiş oldu.

MASTERCHEF SON 7 YARIŞMACILARI KİMLER?

- Metin

- Burak Kaya

- Tolga

- Kıvanç

- Yağız

- Ayaz

- Görkem

17 ARALIK MASTERCHEF İLK DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

İlk turda Metin, Burak, Yağız ve Kıvanç arasından dokunulmazlığı Kıvanç kazandı ve son 6'ya kalan ilk kişi oldu.

MASTERCHEF 17 ARALIK 2. TURDA EN İYİ TABAKLARI KİMLER YAPTI?

Bugün 2. turda kırmızı mercimekten yemekler yapıldı. En iyi tabağı çıkartan 2 kişi son 6'ya kalmayı garantileyecek. Diğer kişi ise haftanın 4. eleme adayı olacak.

Sıralama şöyle:

En iyi tabak : Metin

En iyi 2. tabak : Burak

En iyi 3. tabak : Yağız

Buna göre Metin son 6'ya kalan 2. yarışmacı oluyor. Yağız haftanın 4. eleme adayı oluyor.

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER?

Bu haftanın 4 eleme adayı şöyle:

- Görkem

- Tolga

- Ayaz

- Yağız

Eleme oyunu 18 Aralık Pazar günü yapılacak ve bir isim yarışmaya veda edecek.