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Masterchef eleme adayları kimler? Haftanın 1. 2. 3. 4. eleme adayları kimdir? 17 Aralık Masterchef haftanın eleme potasındaki isimleri kimler oldu?

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Masterchef eleme adayları kimler? Haftanın 1. 2. 3. 4. eleme adayları kimdir? 17 Aralık Masterchef haftanın eleme potasındaki isimleri kimler oldu?

Masterchef'te 17 Aralık günü haftanın son dokunulmazlığı oynandı ve bir isim 4. eleme adayı oldu. Eleme oyunu 18 Aralık Pazar günü yapılacak. Peki, Masterchef eleme adayları kimler? Haftanın 1. 2. 3. 4. eleme adayları kimdir? 17 Aralık Masterchef haftanın eleme potasındaki isimleri kimler oldu? İşte tüm bilgiler...

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Masterchef yeni bölümüyle bu akşam ekranlara geldi. MasterChef Türkiye 17 Aralık bölümünde neler oldu? MasterChef'te dokunulmazlığı kim aldı? Masterchef 1. 2. 3. ve 4. eleme adaylar kimler oldu? merak edildi. Masterchef 3. eleme adayı kimdir? Masterchef haftanın 4. eleme adayı kim oldu? Hangi isimler eleme adayı?

Bu hafta yapılan 3 takım oyununu da Mavi takım kazandı ve haftayı 3-0 kapattı. Buna göre 3 kişi olan Kırmızı takımın tüm oyuncuları eleme potasına girmiş oldu.

- Metin

- Burak Kaya

- Tolga

- Kıvanç

- Yağız

- Ayaz

- Görkem

İlk turda Metin, Burak, Yağız ve Kıvanç arasından dokunulmazlığı Kıvanç kazandı ve son 6'ya kalan ilk kişi oldu.

Masterchef eleme adayları kimler? Haftanın 1. 2. 3. 4. eleme adayları kimdir? 17 Aralık Masterchef haftanın eleme potasındaki isimleri kimler oldu?

Bugün 2. turda kırmızı mercimekten yemekler yapıldı. En iyi tabağı çıkartan 2 kişi son 6'ya kalmayı garantileyecek. Diğer kişi ise haftanın 4. eleme adayı olacak.

Masterchef eleme adayları kimler? Haftanın 1. 2. 3. 4. eleme adayları kimdir? 17 Aralık Masterchef haftanın eleme potasındaki isimleri kimler oldu?

Sıralama şöyle:

  • En iyi tabak : Metin
  • En iyi 2. tabak : Burak
  • En iyi 3. tabak : Yağız

Buna göre Metin son 6'ya kalan 2. yarışmacı oluyor. Yağız haftanın 4. eleme adayı oluyor.

Masterchef eleme adayları kimler? Haftanın 1. 2. 3. 4. eleme adayları kimdir? 17 Aralık Masterchef haftanın eleme potasındaki isimleri kimler oldu?

Bu haftanın 4 eleme adayı şöyle:

  • - Görkem
  • - Tolga
  • - Ayaz
  • - Yağız

Eleme oyunu 18 Aralık Pazar günü yapılacak ve bir isim yarışmaya veda edecek.

Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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