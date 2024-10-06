Masterchef yarışmasında bu hafta kim elenecek ve 6 Ekim Pazar günü MasterChef yarışmasına kim veda edeceği merak ediliyor. MasterChef'te bu akşam kim elendi ve MasterChe programında bu haftanın eleme adayları kimler olduğu seyirciler tarafından tarafından araştırılıyor. MasterChef eleme adayları kimler? Bu hafta MasterChef'te kim elenecek, son bölüm neler oldu? Detaylar haberimizdedir...

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER?

Masterchef eleme adayları:

Muratcan

Nevzat

Semih

Eda

Alper

Şirin

Ayşe

MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?

Bu akşam yayınlanan Masterchef yarışmasında kimin elendiği henüz belli değildir.

MASTERCHEF TÜRKİYE

TV8 ekranlarında yayınlanmaya başladığı günden itibaren izleyenleri ekran başına kilitleyen yemek yarışması programı MasterChef Türkiye'de her bölüm nefes kesiyor! TV8'in heyecan dolu yemek yarışması MasterChef yeni sezonda da tüm hızıyla devam ediyor. Dünyaca ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın karşısına çıkacak yarışmacılar, adeta ecel terleri döküyor. Peki kendilerinden istenen yemekleri, servis edilebilir hale getirmek için tüm gayretlerini ortaya koyan yarışmacılardan hangileri geçer not alacak?