MasterChef eleme adayları kimler? 30 Temmuz potada kimler var?

MasterChef Türkiye All Star 41. Bölümü ile bu akşam ekrana geldi. Hatay usulü tarifler konseptli gecede leziz yemekler yapılırken 29 Temmuz Cumartesi eleme potasına kim gitti merak edildi. Peki, MasterChef son eleme adayı kim oldu?

MasterChel All Star'da bueşeme eleme potası heyecanı yaşanıyor. Nefis yemeklerin yapıldığı gecede izleyiciler MasterChef son eleme adayı kim oldu? 29 Temmuz Cumartesi eleme potasına kim gitti merak etti. Peki, MasterChef son eleme adayı kim oldu?

MASTERCHEF TÜRKİYE ALL STAR 41. BÖLÜMDE NELER OLDU?

MasterChef Türkiye All Star 41. bölümde eleme adayı belirleniyor. Hataylı Murat Usta'nın konukolduğu bu özel bölümde Hatay'a özgü yemekler yapıldı. Yarışmacılar ise en iyi performansları ile potaya girmemek için mücadele etti.

MASTERCHEF SON ELEME ADAYI KİM OLDU?

MasterChef Türkiye All Star son eleme adayı Batuhan oldu.

ELEME ADAYLARI

1.Rıfat

2. Tolga

3. Mert

4. Çağatay

5. Eda

6. Büşra

7. Batuhan