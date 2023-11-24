MasterChef canlı izle! Türkiye'nin sevilen yemek programı MasterChef 2023 bugün yeni bölümüyle ekranlara gelirken izleyiciler ödüle odaklandı. Peki, Masterchef eleme adayları kimler? Bu hafta potada kimler var?

Masterchef eleme adayları kimler? 24 Kasım Cuma Bu hafta potada kimler var?

TV8'in sevilen yemek programı ödül oyunlarıyla izleyicileri ekrana bağlıyor. Bu akşam da büyük ödül verilecek ola ödül oyunu merak konusu oldu. Peki, Masterchef eleme adayları kimler? Bu hafta potada kimler var?

MASTERCHEF BU HAFTA MAVİ TAKIM KAPTANI KİM OLDU?

Mavi Takım kaptanı Alican oldu. Kırmızı takım kaptanı da Batuhan oldu.

Mavi Takım: Esra, Cemre, Hasan, Barbaros, Dilara

Kırmızı Takım: Tahsin, Tolga, Sergen, Eren, Kıvanç

TAKIM OYUNUNU KİM KAZANDI?

Takım oyununu Kırmızı Takım kazandı.

DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Dokunulmazlık oyununu Cemre kazandı.

ELEME ADAYLARI

1. Eleme adayı: Barbaros

2. Eleme adayı: Dilara

3. Eleme adayı: Esra

4. Eleme adayı: Alican

5. Eleme adayı: Esra

6. Adayı: Açıklanmadı

MASTERCHEF 2023 EN SON KİM ELENDİ?

MasterChef All Star'da veda eden son isim Ayaz oldu.

Ayaz şu sözleri söyledi: Sosumu bilerek değil fark etmeden attım. Bugün benim için kötü bir gün. Tarihe yazdım. Hayat devam ediyor. Yaşım daha 24. Yolun başındayız. Başarılı olmak için elimizden geleni yapacağız. Nasibimiz buraya kadar. Benim hayalim şampiyonluktu. Günüm değildi ve kaybettim.

MASTERCHEF SUNUCULARI KİMLERDİR?

MasterChef Türkiye, İngiltere kökenli bir aşçılık yarışmasının Türkiye uyarlamasıdır. İlk olarak 2011 yılında bir sezon boyunca Show TV'de yayımlandı. Ardından Eylül 20120 tarihinde ise TV20'de yayımlanmaya başladı.

Yarışmanın 2011'de yayınlanan sezonunda jüriyi Murat Bozok, Batuhan Piatti ve Erol Kaynar oluştururken yarışmanın sunuculuğunu Öykü Serter yaptı. 20120'de yayınlanan sezonunda ise jüriyi Mehmet Yalçınkaya, Hazer Amani ve Somer Sivrioğlu oluşturdu. 2020'da yayınlanan sezonunda Amani'nin yerini İtalyan şef Danilo Zanna aldı.

MASTERCEF ÖDÜL OYUNUN 100 BİN TL KİM KAZANDI?

MasterChef ödül oyunu henüz sona ermedi.

MASTERCHEF 2023 ANA KADRODA KİMLER VAR?

• Azize

• Suna

• Eda

• Batuhan

• Hasan

• Sefa

• Tanya

• Esra

• Eray

• Barbaros

• Sergen

• Barış

• Tahsin

• Dilara

• Kıvanç