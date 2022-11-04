TV8'in en çok izlenen yarışma programlarından biri olan MasterChef Türkiye, her sezon olduğu gibi bu sezon da izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. MasterChef yarışmasında dokunulmazlık oyunu gerçekleşti. Dokunulmazlık oyunu sonrasında eleme adaylarının kimler olduğu merak konusu oldu. Peki, MasterChef eleme adayları kim, potaya kim girdi? 3 Kasım MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte detaylar...

Masterchef eleme adayları kim? TV8'in en çok izlenen yarışma programlarından biri olan MasterChef Türkiye, her sezon olduğu gibi bu sezon da izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Bu akşam MasterChef yeni bölümüyle ekranlara geldi. MasterChef yarışmasında bu akşam yarışmacılar, haftanın ilk takım oyununu için yarıştılar. Takım oyununu Mavi takımın kazanmasının ardından Kırmızı takım arasında dokunulmazlık oyunu gerçekleşti. Dokunulmazlık oyunu sonrasında eleme adaylarının kimler olduğu merak konusu oldu. MasterChef izleyicileri eleme adaylarını araştırmaya başladı. Peki, MasterChef eleme adayları kim, potaya kim girdi? 3 Kasım MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Detaylar haberimizde...

MASTERCHEF MAVİ VE KIRMIZI TAKIM KADROSU!

31 Ekim akşamı Masterchef'te kaptanlık oyunu oynandı. Yapılan oyun sonrasında jüriler tarafından seçilen mavi takım kaptanı Görkem oldu. Görkem, kırmızı takımın kaptanı olarak Fatma Nur'u seçti. Her iki takımın kaptanı da kendi istekleri doğrultusunda takım oyuncularını seçtiler.

Mavi takımın oyuncuları; Görkem, Gamze, Metin, Büşra, Tolga, Ayaz, Burak Kaya olurken,

Kırmızı takım oyuncuları; Fatma Nur, Serpilay, Yağız, Kıvanç, Barış, Burak oldu.

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef'in bu akşam yayınlanan bölümünde Kırmızı takım ve Mavi takım haftanın ilk takım oyunu için karşı karşıya geldi. Takım oyununu Kırmızı takımın kazanmasının ardından Mavi takım kendi arasında dokunulmazlık oyunu için yarıştı. Bireysel dokunulmazlığı kazanan isim Gamze oldu.

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİM, POTAYA KİM VERDİ?

MasterChef bireysel dokunulmazlığı kazanan isim Gamze oldu. Yapılan oylama sonrasında potaya giren isimler Burak Kaya ve Büşra oldu.