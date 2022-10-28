TV8'in en çok izlenen yarışma programlarından biri olan MasterChef Türkiye, her sezon olduğu gibi bu sezon da izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. MasterChef yarışmasında dokunulmazlık oyunu gerçekleşti. Dokunulmazlık oyunu sonrasında eleme adaylarının kimler olduğu merak konusu oldu. Peki, MasterChef eleme adayları kim, potaya kim girdi? 27 Ekim MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte detaylar...

Masterchef eleme adayları kim? TV8'in en çok izlenen yarışma programlarından biri olan MasterChef Türkiye, her sezon olduğu gibi bu sezon da izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Bu akşam MasterChef yeni bölümüyle ekranlara geldi. MasterChef yarışmasında bu akşam yarışmacılar, haftanın ilk takım oyununu için yarıştılar. Takım oyununu Mavi takımın kazanmasının ardından Kırmızı takım arasında dokunulmazlık oyunu gerçekleşti. Dokunulmazlık oyunu sonrasında eleme adaylarının kimler olduğu merak konusu oldu. MasterChef izleyicileri eleme adaylarını araştırmaya başladı. Peki, MasterChef eleme adayları kim, potaya kim girdi? 27 Ekim MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Detaylar haberimizde...

MASTERCHEF MAVİ VE KIRMIZI TAKIM KADROSU!

MAVİ TAKIM:

Burak

Gamze

Görkem

Kıvanç

Barış

Tolga

Ayaz

KIRMIZI TAKIM:

Tayfun

Büşra

Serpilay

Metin

Yağız

Burak

Fatma Nur

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Masterchef yarışmasında haftanın ikinci takım oyununda Kırmızı takım ve Mavi takım karşı karşıya geldi. Mavi takım kazandı.

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI, HANGİ İSİM DOKUNULMAZ OLDU?

Bu akşam gerçekleşen dokunulmazlık oyununda en iyi tabağı yapan Yağız, dokunulmaz oldu.

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİM, POTAYA KİM GİRDİ?

MasterChef yarışmasında potaya girenler sırasıyla şu şekildedir: Burak Kaya, Serpilay, Tayfun ve Büşra.