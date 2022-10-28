MasterChef eleme adayları kim, potaya kim girdi? 27 Ekim MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı?
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TV8'in en çok izlenen yarışma programlarından biri olan MasterChef Türkiye, her sezon olduğu gibi bu sezon da izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. MasterChef yarışmasında dokunulmazlık oyunu gerçekleşti. Dokunulmazlık oyunu sonrasında eleme adaylarının kimler olduğu merak konusu oldu. Peki, MasterChef eleme adayları kim, potaya kim girdi? 27 Ekim MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte detaylar...
Masterchef eleme adayları kim? TV8'in en çok izlenen yarışma programlarından biri olan MasterChef Türkiye, her sezon olduğu gibi bu sezon da izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Bu akşam MasterChef yeni bölümüyle ekranlara geldi. MasterChef yarışmasında bu akşam yarışmacılar, haftanın ilk takım oyununu için yarıştılar. Takım oyununu Mavi takımın kazanmasının ardından Kırmızı takım arasında dokunulmazlık oyunu gerçekleşti. Dokunulmazlık oyunu sonrasında eleme adaylarının kimler olduğu merak konusu oldu. MasterChef izleyicileri eleme adaylarını araştırmaya başladı. Peki, MasterChef eleme adayları kim, potaya kim girdi? 27 Ekim MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Detaylar haberimizde...
MAVİ TAKIM:
- Burak
- Gamze
- Görkem
- Kıvanç
- Barış
- Tolga
- Ayaz
KIRMIZI TAKIM:
- Tayfun
- Büşra
- Serpilay
- Metin
- Yağız
- Burak
- Fatma Nur
Masterchef yarışmasında haftanın ikinci takım oyununda Kırmızı takım ve Mavi takım karşı karşıya geldi. Mavi takım kazandı.
Bu akşam gerçekleşen dokunulmazlık oyununda en iyi tabağı yapan Yağız, dokunulmaz oldu.
MasterChef yarışmasında potaya girenler sırasıyla şu şekildedir: Burak Kaya, Serpilay, Tayfun ve Büşra.