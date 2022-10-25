TV8'in en çok izlenen yarışma programlarından biri olan MasterChef Türkiye, her sezon olduğu gibi bu sezon da izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. MasterChef yarışmasında dokunulmazlık oyunu gerçekleşti. Dokunulmazlık oyunu sonrasında eleme adaylarının kimler olduğu merak konusu oldu. Peki, MasterChef eleme adayları kim, potaya kim girdi? MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte detaylar...

Masterchef eleme adayları kim? TV8'in en çok izlenen yarışma programlarından biri olan MasterChef Türkiye, her sezon olduğu gibi bu sezon da izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Bu akşam MasterChef yeni bölümüyle ekranlara geldi. MasterChef yarışmasında bu akşam yarışmacılar, haftanın ilk takım oyununu için yarıştılar. Takım oyununu Mavi takımın kazanmasının ardından Kırmızı takım arasında dokunulmazlık oyunu gerçekleşti. Dokunulmazlık oyunu sonrasında eleme adaylarının kimler olduğu merak konusu oldu. MasterChef izleyicileri eleme adaylarını araştırmaya başladı. Peki, MasterChef eleme adayları kim, potaya kim girdi? MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Detaylar haberimizde...

MASTERCHEF MAVİ VE KIRMIZI TAKIM KADROSU!

Mavi takım kaptanı seçilen Burak, Kırmızı Takım kaptanı olarak Tayfun'u seçti.

MAVİ TAKIM:

Burak

Gamze

Görkem

Kıvanç

Barış

Tolga

Ayaz

KIRMIZI TAKIM:

Tayfun

Büşra

Serpilay

Metin

Yağız

Burak

Fatma Nur

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Masterchef yarışmasında haftanın ilk takım oyununda Kırmızı takım ve Mavi takım karşı karşıya geldi. Mavi takım kazandı.

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI, HANGİ İSİM DOKUNULMAZ OLDU?

Bu akşam gerçekleşen dokunulmazlık oyununda Büşra en iyi tabağı yaparak dokunulmaz oldu.

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİM, POTAYA KİM GİRDİ?

Dokunulmazlık oyununda birinci olan Büşra eleme adayı olarak Burak Kaya'nın ismini verdi.