MasterChef eleme adayları kim, potaya kim girdi? MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı?
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TV8'in en çok izlenen yarışma programlarından biri olan MasterChef Türkiye, her sezon olduğu gibi bu sezon da izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. MasterChef yarışmasında dokunulmazlık oyunu gerçekleşti. Dokunulmazlık oyunu sonrasında eleme adaylarının kimler olduğu merak konusu oldu. Peki, MasterChef eleme adayları kim, potaya kim girdi? MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte detaylar...
Masterchef eleme adayları kim? TV8'in en çok izlenen yarışma programlarından biri olan MasterChef Türkiye, her sezon olduğu gibi bu sezon da izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Bu akşam MasterChef yeni bölümüyle ekranlara geldi. MasterChef yarışmasında bu akşam yarışmacılar, haftanın ilk takım oyununu için yarıştılar. Takım oyununu Mavi takımın kazanmasının ardından Kırmızı takım arasında dokunulmazlık oyunu gerçekleşti. Dokunulmazlık oyunu sonrasında eleme adaylarının kimler olduğu merak konusu oldu. MasterChef izleyicileri eleme adaylarını araştırmaya başladı. Peki, MasterChef eleme adayları kim, potaya kim girdi? MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Detaylar haberimizde...
Mavi takım kaptanı seçilen Burak, Kırmızı Takım kaptanı olarak Tayfun'u seçti.
MAVİ TAKIM:
- Burak
- Gamze
- Görkem
- Kıvanç
- Barış
- Tolga
- Ayaz
KIRMIZI TAKIM:
- Tayfun
- Büşra
- Serpilay
- Metin
- Yağız
- Burak
- Fatma Nur
Masterchef yarışmasında haftanın ilk takım oyununda Kırmızı takım ve Mavi takım karşı karşıya geldi. Mavi takım kazandı.
Bu akşam gerçekleşen dokunulmazlık oyununda Büşra en iyi tabağı yaparak dokunulmaz oldu.
Dokunulmazlık oyununda birinci olan Büşra eleme adayı olarak Burak Kaya'nın ismini verdi.