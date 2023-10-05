TV8'in popüler yarışması Masterchef'te dün akşam kimin eleme potasına girdiği merak konusu oldu. TV8 ekranlarında yayınlanan Masterchef yarışmasında dün gece yayınlanan bölümde eleme adayları kim oldu merak ediliyor. Masterchef eleme adayları kim oldu? 5 Ekim Masterchef kim potada? soruları araştırılıyor. Peki, Masterchef eleme adayları kim oldu? 5 Ekim Masterchef kim potada?

Masterchef eleme adayları kim oldu? Dün akşam Masterchef'te kim potaya girdi?

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MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİM OLDU?

Masterchef yarışmasında son bölüm kim eleme adayı oldu merak ediliyor. Geçtiğimiz bölüm eleme adayları Hasan ve Cemre olmuştu. Dün akşam yayınlanan Masterchef programında gecenin eleme adayları Kerem ve Tanya oldu.

MASTERCHEF KİM POTADA?

Masterchef All Star yarışmasında Hasan, Cemre, Kerem ve Tanya aday oldu. Eleme adayları Pazar günü mücadele edecekler ve bu hafta yarışmaya bir kişi veda edecek.

MASTERCHEF TÜRKİYE

TV8 ekranlarında yayınlanmaya başladığı günden itibaren izleyicileri ekran başına kilitleyen yemek yarışması programı MasterChef Türkiye'de her bölüm nefes kesiyor! TV8'in heyecan dolu yemek yarışması MasterChef yeni sezonda da tüm hızıyla devam ediyor. Dünyaca ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın karşısına çıkacak yarışmacılar, adeta ecel terleri döküyor. Peki kendilerinden istenen yemekleri, servis edilebilir hale getirmek için tüm gayretlerini ortaya koyan yarışmacılardan hangileri geçer not alacak?