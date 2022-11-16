MasterChef eleme adayları kim oldu, dün akşam potaya kim girdi?

MasterChef Türkiye'de 15 Kasım Salı günü yeni bir dokunulmazlık oyunu oynandı. MasterChef Türkiye'de nefes kesen bir mücadele yaşandı. Peki, 15 Kasım MasterChef'te dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayları belli oldu mu?

Masterchef dokunulmazlığı kim kazandı? 15 Kasım Masterchef eleme adayları kim oldu? Masterchef potaya kim girdi?

Masterchef eleme adayları, dokunulmazlık mücadelesinin yaşandığı dün gece belli oldu. Son 11 yarışmacının kaldığı büyük finale yaklaşan MasterChef Türkiye'de haftanın birinci dokunulmazlık oyununda kırmızı ve mavi takım tatlı çeşitlerinde karşı karşıya geldi. Peki, 15 Kasım MasterChef'te dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayları belli oldu mu? İşte detaylar haberimizde...

MASTERCHEF TÜRKİYE'DE ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Kıran kırana yarışın ekranlara geldiği gecede bireysel dokunulmazlığı elde eden Büşra, eleme potasına Tolga'yı gönderdi.

Daha sonra ise mavi takım yarışmacıları diğer eleme adayını belirlemek üzere aralarında oylama yaptı. Konseyde gerçekleşen oylamada eşitlik çıktığı için karar kaptan Büşra'ya kaldı. Büşra'nın kararı ile potaya Fatma Nur girdi.

Böylece dün gece MasterChef eleme adayları Tolga ve Fatma Nur olarak belirlendi.

MAVİ TAKIM: Büşra (Kaptan), Gamze, Tolga, Yağız, Barış ve Fatma Nur.

KIRMIZI TAKIM: Metin (Kaptan), Görkem, Kıvanç, Burak Kaya ve Ayaz