TV8 ekranlarında yayınlanan Masterchef yarışmasında 4 Aralık tarihinde yayınlanan bölümde eleme adayları kim oldu merak ediliyor. Masterchef eleme adayları kim oldu? 4 Aralık 2022 Masterchef kim potada? soruları araştırılıyor. Peki, Masterchef eleme adayları kim oldu? 4 Aralık 2022 Masterchef kim potada?

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MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİM OLDU?

Masterchef yarışmasında son bölüm kim elendi merak ediliyor. Bu hafta yayınlanan Masterchef yeni bölümde elenen isim henüz belli değil. Geçen hafta Masterchef yarışmasına Fatma Nur veda etti.

MASTERCHEF KİM POTADA?

4 Aralık Pazar günü yayınlanan Masterchef yarışmasına veda eden yarışmacı henüz belli değildir. Bu hafta Masterchef yarışmasının eleme adayları Burak Kaya, Tolga, Büşra ve Gamze oldu.

MASTERCHEF TÜRKİYE

TV8 ekranlarında yayınlanmaya başladığı günden itibaren izleyicileri ekran başına kilitleyen yemek yarışması programı MasterChef Türkiye'de her bölüm nefes kesiyor! TV8'in heyecan dolu yemek yarışması MasterChef yeni sezonda da tüm hızıyla devam ediyor. Dünyaca ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın karşısına çıkacak yarışmacılar, adeta ecel terleri döküyor. Peki kendilerinden istenen yemekleri, servis edilebilir hale getirmek için tüm gayretlerini ortaya koyan yarışmacılardan hangileri geçer not alacak?