TV8 ekranlarında yayınlanan Masterchef yarışmasında 30 Ekim tarihinde yayınlanan bölümde eleme adayları kim oldu merak ediliyor. Masterchef eleme adayları kim oldu? 30 Ekim 2022 Masterchef kim potada? soruları araştırılıyor. Peki, Masterchef eleme adayları kim oldu? 30 Ekim 2022 Masterchef kim potada?

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MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİM OLDU?

Bu hafta Masterchef yarışmasının eleme adayları Yağız, Metin,Tayfun, Büşra, Burak ve Serpilay oldu.

MASTERCHEF KİM POTADA?

30 Ekim Pazar günü yayınlanan Masterchef yarışmasına veda eden yarışmacı henüz belli değildir. Bu hafta Masterchef yarışmasının potada olan adayları Yağız, Metin,Tayfun, Büşra, Burak ve Serpilay oldu.

MASTERCHEF TÜRKİYE

TV8 ekranlarında yayınlanmaya başladığı günden itibaren izleyicileri ekran başına kilitleyen yemek yarışması programı MasterChef Türkiye'de her bölüm nefes kesiyor! TV8'in heyecan dolu yemek yarışması MasterChef yeni sezonda da tüm hızıyla devam ediyor. Dünyaca ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın karşısına çıkacak yarışmacılar, adeta ecel terleri döküyor. Peki kendilerinden istenen yemekleri, servis edilebilir hale getirmek için tüm gayretlerini ortaya koyan yarışmacılardan hangileri geçer not alacak?