Masterchef eleme adayları kim oldu? 28 Eylül 2022 Masterchef kim potada?

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MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİM OLDU?

Masterchef yarışmasında dokunulmazlık oyununu kaybeden Mavi takım, oylama sonucunda potaya gidecek ismi belirledi. Mavi takımdan eleme adayları kim oldu merak ediliyor.

MASTERCHEF KİM POTADA?

28 Eylül 2022 tarihinde yayınlanan Masterchef yarışmasında potaya giren isimler belli oldu. Masterchef yarışmasında bu hafta ikinci dokunulmazlık oyununu kaybeden Mavi takım,Fatma Nur ve Kaan'ın ismini eleme potasına gönderdi.