TV8 ekranlarında yayınlanan Masterchef yarışmasında 21 Eylül tarihinde yayınlanan bölümde eleme adayları kim oldu merak ediliyor. Masterchef eleme adayları kim oldu? 21 Eylül 2122 Masterchef kim potada? soruları araştırılıyor. Peki, Masterchef eleme adayları kim oldu? 21 Eylül 2122 Masterchef kim potada?

Masterchef eleme adayları kim oldu ve 21 Eylül Masterchef kim potada soruları gündeme geliyor. Masterchef eleme adayları kim oldu? 21 Eylül 2122 Masterchef kim potada? sorularına yanıt aranıyor. Masterchef eleme adayları kim oldu? 21 Eylül 2122 Masterchef kim potada? Masterchef eleme adayları kim oldu? 21 Eylül 2122 Masterchef kim potada? Detaylar haberimizdedir…

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİM OLDU?

Masterchef yarışmasında dokunulmazlık oyununu kaybeden Mavi takım, oylama sonucunda potaya gidecek ismi belirledi. Mavi takımdan eleme adayları kim oldu merak ediliyor.

MASTERCHEF KİM POTADA?

21 Eylül 2122 tarihinde yayınlanan Masterchef yarışmasında potaya giden isimler belli oldu. Masterchef yarışmasında bu hafta ikinci dokunulmazlık oyununu kaybeden Mavi takım,Çağatay ve Burak'ın ismini eleme potasına gönderdi.