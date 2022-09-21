Masterchef eleme adayları kim oldu? 20 Eylül 2022 Masterchef kim potada?

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MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİM OLDU?

Masterchef yarışmasında dokunulmazlık oyununu kaybeden Kırmızı takım, oylama sonucunda potaya gidecek ismi belirledi. Kırmızı takımdan eleme adayları kim oldu merak ediliyor.

MASTERCHEF KİM POTADA?

20 Eylül 2022 tarihinde yayınlanan Masterchef yarışmasında potaya giden isimler belli oldu. Masterchef yarışmasında bu hafta dokunulmazlık oyununu kaybeden Kırmızı takım, Fatma Nur ve Görkem'in ismini eleme potasına gönderdi.