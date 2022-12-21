TV8 ekranlarında yayınlanan Masterchef yarışmasında 20 Aralık tarihinde yayınlanan bölümde eleme adayları kim oldu merak ediliyor. Masterchef eleme adayları kim oldu? 20 Aralık 2022 Masterchef kim potada? soruları araştırılıyor. Peki, Masterchef eleme adayları kim oldu? 20 Aralık 2022 Masterchef kim potada?

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MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİM OLDU?

Masterchef yarışmasında son bölüm kim elendi merak ediliyor. Dokunulmazlık oyununu Mavi takım kazandı. Böylelikle Kırmızı takım kendi arasında dokunulmazlık oyunu oynadı.

MASTERCHEF KİM POTADA?

Takım dokunulmazlığını Mavi takım kazanmıştı ve Kırmızı takım kendi arasında bireysel dokunulmazlık oyununa geçti. Yarışmacılar birbirinden güzel yemekler yaptılar. En beğenilen tabaklar açıklandı.

En iyi 3 isim:

- Ayaz

- Görkem

- Burak Kaya

En iyi 3. tabak : Burak Kaya

En iyi 2. tabak : Görkem

En iyi tabak : Ayaz

Kırmızı takımda dokunulmazlığı kazanan isim Ayaz oluyor. Haftanın 1. eleme adayı Burak Kaya oluyor.

Burak Kaya

MASTERCHEF TÜRKİYE

TV8 ekranlarında yayınlanmaya başladığı günden itibaren izleyicileri ekran başına kilitleyen yemek yarışması programı MasterChef Türkiye'de her bölüm nefes kesiyor! TV8'in heyecan dolu yemek yarışması MasterChef yeni sezonda da tüm hızıyla devam ediyor. Dünyaca ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın karşısına çıkacak yarışmacılar, adeta ecel terleri döküyor. Peki kendilerinden istenen yemekleri, servis edilebilir hale getirmek için tüm gayretlerini ortaya koyan yarışmacılardan hangileri geçer not alacak?