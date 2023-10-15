TV8 ekranlarında yayınlanan Masterchef yarışmasında eleme adayları merak ediliyor. Yarışmada eleme adayları kim oldu ve Masterchef'te kim elendi merak ediliyor. Masterchef eleme adayları kim oldu ve 15 Ekim Masterchef kim veda ettiğı soruları araştırılıyor. Peki, Masterchef eleme adayları kim oldu? 15 Ekim Masterchef'te kim elendi?

Masterchef eleme adayları kim oldu? 15 Ekim Masterchef'te kim elendi?

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MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİM OLDU?

Masterchef yarışmasında son bölüm kimin elendiği merak edilirken, eleme adayları belli oldu. Masterchef programında bu hafta Tahsin, Tolga, Metin, Sergen, Kerem, Esra ve Kıvanç eleme potasına girdi.

MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?

Masterchef All Star yarışmasında Tahsin, Tolga, Metin, Sergen, Kerem, Esra ve Kıvanç aday oldu. Masterchef jüri üyeleri, kıyasıya mücadele eden yarışmacılardan ördek göğsü ve firik buğdayı ile yemek yapmalarını istediler. Bu akşam yayınlanacak olan yeni bölümde, yarışmaya veda eden isim belli olacaktır.

MASTERCHEF TÜRKİYE

TV8 ekranlarında yayınlanmaya başladığı günden itibaren izleyicileri ekran başına kilitleyen yemek yarışması programı MasterChef Türkiye'de her bölüm nefes kesiyor! TV8'in heyecan dolu yemek yarışması MasterChef yeni sezonda da tüm hızıyla devam ediyor. Dünyaca ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın karşısına çıkacak yarışmacılar, adeta ecel terleri döküyor. Peki kendilerinden istenen yemekleri, servis edilebilir hale getirmek için tüm gayretlerini ortaya koyan yarışmacılardan hangileri geçer not alacak?